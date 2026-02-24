Matchs
L’attaque des Lakers reste également un chantier en cours

NBA – Le trio Luka Doncic – LeBron James – Austin Reaves n’est pas encore à un niveau optimal offensivement. Mais est-ce bien le problème à Los Angeles ?

Les 89 points marqués dans la défaite contre les Celtics ont forcément marqué les esprits à Los Angeles. « On était affreux, tout simplement », n’a pu que constater JJ Redick, face à la deuxième plus petite sortie de ses troupes de la saison, devant les 88 points inscrits contre les Clippers le 20 décembre 2025.

Pourtant, avec Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves sur le parquet, les Lakers ne devraient pas souffrir pour inscrire des points. Et c’est globalement le cas puisqu’ils possèdent la 11e meilleure attaque de la saison, mais les blessures des uns et des autres ont limité les chances de voir ce trio.

« Ça se voit qu’on n’y est pas encore. On travaille dessus. Le potentiel est important quand on joue ensemble », analyse le Slovène. « On n’y est pas », insiste LeBron James. « On a des matches pour ça mais c’est un sprint désormais. On doit trouver. Ce n’est pas que moi ou Luka et Austin. C’est clair qu’on a le ballon dans les mains la majorité du temps, mais on doit s’assurer de garder les autres dans le rythme. L’attaque, c’est cinq joueurs. »

Une attaque à parfaire, mais surtout une défense fragile

Les soucis offensifs des Lakers viennent souvent d’un manque de mouvement, de jeu collectif. Le talent ne suffit pas sur la durée et dès que les passes diminuent, les victoires suivent le même rythme.

« Il faut être capable de discerner les matches qui demandent autre chose. Il y a des matches où on peut profiter des matchups avec les qualités de Luka et LeBron et on gagnera ainsi, puis d’autres soirées où on doit être meilleur collectivement, moi compris », annonce Austin Reaves. « Quand on fait ça, les choses s’ouvrent davantage pour tout le monde que quand on fait du un-contre-un. C’est ça qu’on veut. »

Travailler sur ce « Big Three » pour en faire sortir le meilleur sera évidemment une bonne chose pour Los Angeles, mais le principal problème du « King » et sa bande, c’est bien la défense. Les Lakers possèdent la 24e meilleure défense de la ligue (donc la 7e pire…), et avec une attaque seulement un peu mieux que la moyenne, c’est insuffisant pour aller plus haut.

Les Pistons possèdent la 10e attaque de la ligue, juste devant les Californiens, mais peuvent s’appuyer sur leur défense pour faire la différence. Autres exemples : les Suns ou les Raptors, aux bilans similaires, ont des attaques moins performantes, mais de meilleures défenses. Ainsi, quand l’attaque n’arrive pas à atteindre la barre des 110 points (pour prendre un chiffre rond et en-dessous de leur moyenne), ils parviennent tout de même à remporter plusieurs rencontres. Ce n’est pas le cas à Los Angeles, qui doit toujours sauver les meubles avec son attaque. Le bilan des Lakers quand ils bloquent à 109 points ou moins ? Seulement 2 victoires pour 16 défaites….

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Luka Dončić 44 35:31 47.1 35.5 77.6 0.8 7.0 7.7 8.5 4.2 1.5 0.5 2.5 32.8
Austin Reaves 30 33:28 50.9 37.1 87.0 0.7 4.5 5.1 5.7 3.3 1.0 0.2 2.1 25.2
Lebron James 38 33:21 49.7 30.3 75.0 0.7 5.0 5.7 7.1 3.0 1.1 0.6 1.4 21.7
Deandre Ayton 48 28:09 66.6 0 65.9 2.5 5.9 8.4 0.9 1.4 0.6 1.0 2.4 13.0
Rui Hachimura 46 29:35 50.5 44.1 73.5 0.6 2.8 3.5 0.9 0.7 0.5 0.3 1.5 11.8
Luke Kennard 6 22:30 64.7 43.8 100.0 0.5 2.3 2.8 2.0 1.0 0.7 0.0 2.2 9.7
Marcus Smart 46 28:18 39.8 32.3 81.2 0.7 2.3 2.9 2.8 1.6 1.2 0.4 2.7 9.6
Jake Laravia 56 26:34 46.9 33.0 76.5 1.4 2.6 4.0 1.9 1.2 1.3 0.5 2.3 9.3
Jaxson Hayes 47 17:17 77.0 100.0 64.1 1.4 2.4 3.8 0.9 0.5 0.4 0.6 2.0 6.8
Nick Smith Jr. 25 12:43 42.1 39.1 63.6 0.1 0.7 0.8 1.1 0.8 0.4 0.1 1.0 5.8
Jarred Vanderbilt 47 18:54 47.1 31.3 63.8 1.4 3.5 4.9 1.3 1.0 0.9 0.3 1.9 5.0
Gabe Vincent 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 0.4 0.5 0.0 1.8 4.8
Dalton Knecht 44 11:14 44.4 30.3 70.0 0.3 1.2 1.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.9 4.5
Drew Timme 18 8:20 56.5 41.2 57.1 0.4 0.8 1.3 0.8 0.3 0.3 0.0 0.6 3.5
Kobe Bufkin 7 10:43 29.2 23.1 100.0 0.1 0.9 1.0 0.4 0.6 0.3 0.4 0.6 3.0
Maxi Kleber 30 11:14 43.4 28.6 63.6 0.8 1.1 1.9 0.7 0.4 0.4 0.2 1.5 2.2
Bronny James 29 7:17 40.0 40.7 80.0 0.1 0.4 0.5 1.2 0.5 0.4 0.1 0.6 2.2
Adou Thiero 17 5:46 45.0 0.0 77.8 0.4 0.6 1.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.9 1.5
Chris Mañon 5 4:12 0.0 0.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.4
Christian Koloko 2 3:00 0 0 0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

