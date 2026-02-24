La WNBA fixe au 10 mars la date limite pour boucler le nouvel accord collectif

Dix jours après le coup de pression d’Adam Silver pour accélérer les discussions entre la WNBA et les joueuses, les échéances commencent à se dessiner. Selon ESPN, la ligue féminine a informé le syndicat des joueuses (WNBPA) et les franchises qu’un nouvel accord collectif doit être conclu d’ici le 10 mars.

Cette date butoir vise à garantir que le calendrier de la saison 2026 reste intact. Lundi matin, une réunion en ligne d’envergure a rassemblé les représentants de la WNBA (instances dirigeantes et propriétaires) et plus de cinquante joueuses pour une deuxième session de négociations ce mois-ci.

Outre l’annonce de la date butoir du 10 mars, les deux parties ont poursuivi leurs échanges sur des points de désaccord persistants, dans le cadre de discussions qui durent maintenant depuis 16 mois. Le syndicat prévoit de se réunir pour préparer sa réponse officielle à la proposition de la ligue datant de vendredi dernier.

L’organisation habituelle déjà perturbée

On rappelle que le WNBPA a soumis une nouvelle idée de convention collective à la Grande Ligue féminine, que cette dernière a rejetée. Les deux parties ne parviennent toujours pas à s’entendre sur le fonctionnement du nouveau système de partage des revenus, principal point de blocage des négociations. Autre point de friction majeur : la question du logement, historiquement pris en charge par les franchises.

En posant ce premier véritable ultimatum, la WNBA veut accélérer les événements alors que les pourparlers s’éternisent, perturbant déjà l’organisation habituelle. Même en cas d’accord, la ratification prendrait plusieurs semaines, retardant d’autant des étapes cruciales : la Draft d’expansion pour les nouvelles équipes de Toronto et Portland, ainsi que la « free agency » qui concerne une grande majorité de ses joueuses.

Les camps d’entraînement doivent normalement débuter le 19 avril, après la Draft prévue le 13 avril. Le coup d’envoi de la saison régulière est, quant à lui, fixé au 8 mai pour le match d’ouverture.