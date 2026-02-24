Le MVP de la nuit | Jabari Smith Jr. continue sur sa lancée

Face aux Rockets, le Jazz a été contraint de choisir entre la peste et le choléra. Les hommes de Will Hardy ont donc concentré tous leurs efforts sur Kevin Durant et Alperen Sengun. Une tactique défensive qui a profité à Jabari Smith Jr. laissé complètement ouvert à 3-points à plusieurs reprises.

Servi successivement par Kevin Durant et Alperen Sengun, l’ailier-fort shooteur a pu se mettre en rythme avec deux tirs derrière l’arc totalement ouverts.

« Leur défense m’a laissé ouvert », confirme Jabari Smith Jr. « Mon premier 3-points était grand ouvert, sans opposition. Le deuxième l’était également. Ensuite, le match s’est déroulé normalement. J’ai continué d’être agressif et mes coéquipiers ont continué de me trouver. »

Encore laissé ouvert à 3-points, Jabari Smith Jr. décoche sa quatrième flèche longue distance pour afficher 14 points avec un parfait 5/5 au tir. Si sa tentative suivante est un échec, le coéquipier d’Amen Thompson compte tout de même 22 points à la pause, égalant son record de points en une mi-temps.

En rythme au mois de février

Le passage au vestiaire ne le refroidit pas puisqu’il réussit un nouveau panier primé dès la reprise. Sur un tir à mi-distance, le 3e choix de la Draft 2022 permet à son équipe de prendre 30 points d’avance. En fin de rencontre, il est servi par Alperen Sengun et peut planter un dernier tir primé pour finir la partie avec 31 points (12/17 au tir et 6/11 de loin) et 9 rebonds dans le succès des siens (125-105). Il enchaîne un onzième match consécutif à plus de 10 points.

« Je me concentre sur les petites choses », explique Jabari Smith Jr. sur son enchaînement de bons matchs. « Je dis toujours que si je me concentre sur la défense et les rebonds, je vais faire un bon match et ensuite je laisse le jeu venir à moi. »

En février, Jabari Smith Jr. tourne à 18.6 points de moyenne à 55% de réussite au tir et 47% de loin. Une forme qui contraste avec un mois de janvier compliqué où l’ancien joueur d’Auburn avait vu ses pourcentages baisser, au point de tourner à 30% derrière l’arc.

« Depuis un mois, je pense que Jabari est plus en rythme et qu’il comprend davantage son rôle », note Kevin Durant. « Certains gars sont ici depuis un moment, mais c’est une équipe différente par rapport à la saison dernière. Les gars doivent un peu mieux comprendre leur rôle et je pense que Jabari a trouvé sa place. »

Jabari Smith Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 79 31:02 40.8 30.7 78.6 1.5 5.7 7.2 1.3 2.9 0.5 1.3 0.9 12.8 2023-24 HOU 76 31:54 45.4 36.3 81.1 1.8 6.3 8.1 1.6 2.6 0.7 1.2 0.8 13.7 2024-25 HOU 57 30:06 43.8 35.4 82.5 1.8 5.2 7.0 1.1 2.2 0.4 1.1 0.7 12.2 2025-26 HOU 54 35:00 44.4 36.4 77.2 1.5 5.5 7.0 1.8 2.5 0.8 1.3 1.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.