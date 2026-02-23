Avec Al Horford, les Warriors ont surpris et piégé Nikola Jokic et les Nuggets

Toujours privé de Stephen Curry, les Warriors devaient également faire sans Kristaps Porzingis pour la réception des Nuggets. Mais aussi finalement sans Draymond Green, annoncé absent à la dernière minute…

C’est donc Al Horford qui s’est retrouvé dans le cinq des Warriors, avec pour mission de faire bouger Nikola Jokic et des Nuggets qui disputaient leur troisième match à l’extérieur en quatre jours. À un horaire inhabituel puisque la rencontre a débuté à 12h30, heure locale, à San Francisco.

« Notre stratégie consistait simplement à leur mettre la pression », explique Steve Kerr. « Essayer de les épuiser, continuer à courir. Je pense que cela a clairement joué son rôle. Nous étions reposés, contrairement à eux. »

Et Al Horford a parfaitement joué son rôle, en artillant rapidement de loin pour profiter de la réticence de Nikola Jokic à sortir défendre au niveau de la ligne à 3-points. Le Dominicain affichait déjà 11 points à son compteur, à 4/5 au tir dont 3/4 de loin, après un quart-temps. En route vers son meilleur match de la saison !

« Nous savons qui est Al Horford … Ils l’ont vraiment très bien utilisé », se contente d’expliquer le pivot serbe. « Nous n’avons pas vraiment réagi de la bonne manière. »

« En fin de compte, tout s’est joué dès le début du match »

David Adelman a lui été plus bavard, admettant que le changement de cinq des Warriors avait perturbé ses joueurs.

« C’était déroutant. C’est pour cela qu’il y a des communiqués sur les blessures. De toute évidence, le plan de jeu était très différent », confirme le coach. « Mais cela n’a rien à voir avec le fait d’être plus agressif pour sortir sur (Horford). La couverture défensive en première mi-temps était beaucoup trop légère et lui a permis de shooter plusieurs fois. Car ce n’étaient pas des tirs à 3 points en transition. C’étaient des erreurs sur demi-terrain. »

Les Nuggets se sont finalement adaptés à la mi-temps pour reprendre le contrôle du match, avant de lâcher en dernier quart-temps. Mais pour David Adelman, le début de rencontre manqué de ses joueurs a simplement trop mis en confiance Al Horford (22 points à 8/11 au tir dont 6/7 de loin, 7 passes) et les autres Warriors.

« En fin de compte, tout s’est joué dès le début du match. Nous n’étions pas prêts. Ce fut un week-end difficile pour nous, avec les horaires des matchs, le back-to-back et tout le reste, mais ça ne devrait pas affecter notre approche du match … Nous leur avons donné confiance dès le début et ils avaient plus d’énergie » conclut-il ainsi.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 35 20:50 41.9 33.1 89.5 1.0 4.0 5.0 2.4 1.2 0.7 1.0 1.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.