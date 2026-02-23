Brandin Podziemski, le contrat de confiance

Sans Stephen Curry, ni Kristaps Porzingis ou Draymond Green pour affronter les Nuggets, les Warriors allaient devoir trouver d’autres solutions pour s’imposer et résister à Nikola Jokic. C’est la force collective qui a parlé, et aussi un Brandin Podziemski inspiré en dernier quart-temps. Il faut bien le préciser car, jusque-là, le remplaçant était passé à côté de sa rencontre, avec un affreux 1/10 au shoot après 36 minutes.

« Tout semblait au ralenti », raconte le joueur sur son dernier quart-temps. « Les deux ou trois derniers shoots, tout était si lent. L’objectif, c’est toujours de trouver cela. Les grands joueurs font ça. C’est comme ça que j’ai ressenti les choses. »

Avec un parfait 6/6 au shoot et 15 points dans les douze dernières minutes, Brandin Podziemski a effectivement réalisé un quart-temps de haut niveau. Mais pas qu’au scoring. « C’était phénoménal. Il a pris huit rebonds dans ce quart-temps, mis des gros tirs. Il a été brillant », savoure Steve Kerr.

Lâcher le ballon pour le retrouver ensuite

La confiance est revenue au meilleur des moments donc, pour se défaire des Nuggets, alors qu’avec son 1/10 initial, il aurait pu ne jamais sortir la tête de l’eau. « La pire chose à faire est de douter de ses décisions », glisse-t-il. « Il s’agit surtout de trouver les bonnes positions », précise son coach. « Il est décisif mais n’est pas dominateur avec le ballon. C’est la prochaine étape. On l’a vu, dans ce match, être parfois en difficulté. Quand il lâche le ballon et que ça circule, que ça lui revient, c’est totalement différent. C’est un joueur singulier qui doit encore trouver sa voie. »

Dans ce succès, Brandin Podziemski a terminé avec 18 points, 15 rebonds, 9 passes, réalisant ainsi un gros match, à une passe du triple-double. Depuis sa sortie à 0 point contre Phoenix, soit cinq matches, il tourne à 15 points, 7.4 rebonds, 5.2 passes de moyenne. Plus globalement, depuis un mois, il est dans une bonne phase, avec des bonnes prestations, ce qui ne fut pas toujours le cas depuis le début de sa carrière.

« Il a eu des hauts et des bas, c’est sûr. Mais notre saison est aussi avec des hauts et des bas et parfois, les difficultés collectives ont de l’impact sur les joueurs », analyse Steve Kerr. « Il a une grosse confiance en lui. Il veut le ballon, veut les gros shoots. Mais comme chaque joueur, il a besoin de rythme. Il peut s’aider lui-même. C’est ce qu’on essaie de lui enseigner : il peut se rendre service en lâchant la balle plus vite, en début de possession, pour ensuite la reprendre. Parfois, il veut faire la différence dès le début et c’est beaucoup demandé. Il est encore en phase d’apprentissage mais cette rencontre fut fantastique pour lui. »

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 74 26:36 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GS 64 26:49 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7 2025-26 GS 56 26:54 45.1 36.9 76.7 0.8 3.9 4.6 3.6 1.8 1.1 1.5 0.2 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.