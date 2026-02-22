Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ne s’étaient plus affrontés depuis les U15 !

Les retrouvailles de De’Aaron Fox avec ses anciens coéquipiers de Sacramento n’étaient pas le seul intérêt de ce duel entre les Spurs et les Kings puisque, pour les Français, c’était également l’occasion d’assister au premier duel entre Victor Wembanyama et Maxime Raynaud.

Tous deux passés par Nanterre lorsqu’ils étaient plus jeunes, ils ont connu des trajectoires bien différentes pour finalement se retrouver, face à face, au moment de l’entre-deux, et au final, finir chacun avec un double-double.

« La dernière fois qu’on s’était affrontés, c’était en 2018, en finale du championnat de France U15. Donc ça remonte ! » confie « Wemby » à la presse américaine. « Je le connais bien. J’aurais adoré être dans la même équipe que lui. Quand je vois ses performances, j’ai beaucoup de confiance. Il a eu des opportunités et il les a toutes saisies pour l’instant. C’est un excellent début de carrière et j’ai hâte de voir la suite. Je considère comme une grande chance de l’avoir dans ma conférence. »

Qui est le meilleur aux échecs ?

Victor Wembanyama a trouvé son pote épatant par sa puissance, et il a livré des détails sur leur amitié. « Je connais Maxime depuis toujours. C’est comme mon frère. Donc ce n’est pas vraiment une histoire de grand frère. Il est plus âgé que moi. En France, il jouait dans des catégories au-dessus de la mienne. Donc je ne suis clairement pas son grand frère. Mais c’est vraiment comme un frère pour moi. »

Et pourquoi sont-ils devenus si proches, si tôt ? « C’est une question de personnalité. Maxime est extrêmement brillant, l’une des personnes les plus brillantes et intéressantes que je connaisse. C’est un très bon ami. »

Si brillant qu’il le dominerait aux échecs… « Il aime le répéter à tout le monde » sourit Wemby. « Il est peut-être un peu meilleur que moi, mais est-ce qu’il me bat ? Non, je ne crois pas. On n’a joué qu’une seule fois, je pense. »