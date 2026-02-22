Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama s’est bien amusé

Avec trois contres après 90 secondes, Victor Wembanyama était parti sur des bases assez dingues cette nuit face aux Kings. Sous son impulsion, les Spurs vont débuter la rencontre par un 11-0, et on imaginait déjà une victoire record face aux coéquipiers de Maxime Raynaud. Finalement, la rencontre va s’équilibrer, et l’épouvantail « Wemby » va se calmer.

Mais à l’arrivée, il signe une nouvelle grosse performance avec 28 points, 15 rebonds, 6 passes et 4 contres. Le tout en faisant le show. « Comme je l’ai dit, j’essaie d’en faire mon standard » explique-t-il à propos de ses contres en début de match. « Cela donne le ton, pour nous et pour l’adversaire. Mentalement, ça change quelque chose. Si les trois premières possessions sont contrées, ils vont prendre des tirs plus difficiles. Notre défense fonctionne seulement si je suis comme ça, si je suis une ancre défensive. Ça doit devenir la norme. »

Maintenant, place aux Pistons !

Et à propos de ses dunks, comme celui du 4e quart-temps rageur, ou son « windmill » à deux mains en début de match ? « Bien sûr que je l’ai apprécié. Il n’y avait pas vraiment d’inspiration. C’était spontané. J’ai eu pas mal de temps pour y réfléchir là-haut » explique-t-il à propos de celui réalisé au début du 4e quart-temps. « Une chose importante, c’est de ne pas décider à l’avance pendant la course. Ça marche rarement, parce que la défense n’est pas si prévisible. Quand j’ai un couloir ouvert, la plupart du temps, je m’attends à un gros contact, à une faute, et j’essaie quand même de trouver un moyen de marquer. Et quand ils ne font pas faute… là, on peut s’amuser un peu. »

Après un calendrier plutôt favorable, maintenant place à du lourd avec un déplacement à Detroit, la meilleure équipe de l’Est, mais aussi de la NBA ! Objectif : une 9e victoire de rang.

« C’est toujours intéressant, et mieux, de jouer contre les meilleures équipes. C’est pour ça qu’on travaille. Mais je pense qu’il faut prendre les choses une par une. La série qu’on vient d’avoir, elle est satisfaisante, très satisfaisante » conclut-il. « Parce que, comme on l’a déjà dit, on a un peu galéré contre les équipes sous les 50% de victoires. Donc voilà, cette série est terminée. Maintenant, on passe à la suite. »

