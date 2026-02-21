Zach Collins ne rejouera pas cette saison

C’est une fin de saison (déjà) actée pour Zach Collins. Les Bulls ont en effet annoncé que leur intérieur ne rejouerait plus cette année : victime d’une entorse à un orteil du pied droit, l’ancien des Blazers et des Spurs a passé des examens complémentaires et le staff médical a conclu qu’une intervention chirurgicale était nécessaire.

Déjà en début de mois, Billy Donovan avait ouvert la porte à ce scénario. « Ça peut arriver. On lui a remis la botte deux semaines de plus, et la façon dont il en sortira nous dictera la suite. Il aura besoin d’une période de reprise pour courir… Tout l’enjeu, c’était d’éviter l’opération », expliquait le coach. Finalement, Chicago n’a pas pu l’éviter.

Encore une saison galère donc pour Zach Collins, freiné par son poignet en octobre. Il n’aura joué que 10 matchs, pour 9.7 points et 5.6 rebonds de moyenne. Un mauvais timing puisqu’il sera « free agent » non protégé cet été.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 15:51 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.3 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 17:37 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.6 2019-20 POR 11 26:22 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SA 28 17:56 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SA 63 22:52 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.0 0.8 11.6 2023-24 SA 69 22:07 48.4 32.0 75.3 1.7 3.7 5.4 2.8 3.0 0.5 1.9 0.8 11.2 2024-25 CHI 28 19:43 54.1 30.0 88.4 2.3 4.4 6.7 2.1 2.2 0.5 1.3 0.5 8.6 2024-25 SA 36 11:48 46.2 30.4 88.6 1.1 1.8 2.8 1.4 1.9 0.4 0.6 0.4 4.6 2025-26 CHI 10 18:24 57.8 42.9 70.0 1.6 4.0 5.6 1.5 1.8 0.2 1.0 0.4 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Arrivé de Detroit lors de la dernière « trade deadline », Jaden Ivey ressent de son côté une douleur au genou gauche et sera réévalué par le staff médical du club dans deux semaines. En quatre matchs (dont trois titularisations), il tournait à 11.5 points, 4.8 rebonds, 4.0 passes et 2.0 interceptions en 28 minutes mais avait connu son premier « DNP » en carrière au dernier match. Le signe que Chicago pense désormais d’abord à la « lottery » ?

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31:08 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 28:48 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 29:56 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 2025-26 CHI 4 28:45 41.7 38.1 88.9 1.3 3.5 4.8 4.0 2.3 2.0 1.5 0.5 11.5 2025-26 DET 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.3 0.5 1.1 0.4 8.2

