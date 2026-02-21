Le MVP de la nuit | Le retour brillant de Luka Doncic

Forfait pour les quatre derniers matches des Lakers avant le All-Star Game, Luka Doncic était de retour face aux Clippers. Et comme très souvent, il n’a pas mis longtemps à se montrer, étant régulièrement bouillant dès le premier quart-temps. Il va en effet inscrire 17 points et quatre paniers primés dans les douze premières minutes !

Comme la défense des Clippers va monter en puissance au fil de la rencontre, le Slovène n’aura pas la vie facile. Dans le « money time », Kris Dunn va particulièrement lui rentrer dedans, le coller, le gêner.

Un défi que Luka Doncic adore. Il ne va pas reculer, allant obtenir des coups de sifflet, avec quelques mots aussi pour son adversaire.

« Luka a été fantastique », a simplement commenté JJ Redick, son entraîneur. « Kris Dunn est un gros défenseur et il a été capable d’aller chercher des fautes, de mettre des paniers malgré les fautes. Il a été bon. »

Dans la victoire, qu’il a fallu aller chercher, des Lakers, l’ancien de Dallas va ainsi terminer ce derby de Los Angeles avec 38 points à 11/25 au shoot, mais avec un joli 8/14 à 3-pts, 11 passes décisives, 6 rebonds et 3 interceptions.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 42 35:31 47.3 34.5 78.1 0.8 7.1 7.8 8.6 2.4 1.5 4.3 0.5 32.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.