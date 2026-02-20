Le premier maillot NBA de Cooper Flagg vendu un million de dollars aux enchères

La hype autour de Cooper Flagg ne se limite plus aux parquets : elle explose aussi dans les salles de ventes.

Sotheby’s a ainsi annoncé la vente, en transaction privée, du maillot porté par le rookie des Mavericks lors de la première mi-temps de son tout premier match NBA, pour la somme rondelette d’un million de dollars !

Le maillot en question remonte au 22 octobre 2025, soir d’ouverture face aux Spurs de Victor Wembanyama. Cooper Flagg avait alors réussi un double-double (10 points, 10 rebonds) malgré un 4/13 au tir et la défaite.

Au passage, cette vente établit un nouveau record pour un premier maillot NBA vendu en cours de saison, devant celui de Victor Wembanyama, parti à 762 000 dollars en 2023. Dès l’été, un maillot de débuts en Summer League de Cooper Flagg avait déjà atteint 95 250 dollars, preuve que les collectionneurs sont actifs autour du phénomène.

Avec cette barre du million franchie, l’industrie a en tout cas de nouvelles raisons de miser sur les collectionneurs, alors que les initiatives pour générer des souvenirs se multiplient en NBA.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 49 34:04 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 2.1 1.2 2.2 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.