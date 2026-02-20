Jarace Walker, un des rares rayons de soleil des Pacers cette saison

Lancés sur les bases de la troisième pire saison de leur histoire, les Pacers doivent chercher des motifs de satisfaction pour survivre dans cet exercice catastrophique. La saison de Pascal Siakam, couronnée par le All-Star Game, en est un. Mais le Camerounais n’était pas en tenue, pour des raisons personnelles, face aux Wizards. Dès lors, Rick Carlisle a pu se tourner vers Jarace Walker.

Ce dernier a gagné du temps de jeu et même quelques titularisations ces dernières semaines. Et dans cette défaite contre Washington, avec Pascal Siakam et TJ McConnell absents, plus Aaron Nesmith et Andrew Nembhard qui n’ont pas eu plus de 15 et 21 minutes pour s’exprimer, l’intérieur en a profité pour réussir un des meilleurs matches.

Il a en effet compilé 19 points (certes à 5/15 au shoot), 14 rebonds et 7 passes, battant ainsi son record en carrière aux rebonds et égalant celui aux passes décisives. « Sa progression, c’est une des victoires de cette saison », se réjouit Rick Carlisle. « Il s’est retrouvé dans des situations où il devient un de nos leaders, où il doit faire le jeu, défendre, prendre des rebonds, marquer. »

Des progrès qui étaient attendus, espérés même, car jusqu’à maintenant, après deux saisons, il avait surtout déçu. Rappelons-le, Jarace Walker fut drafté en huitième position en 2023. « Il est arrivé en tant que 8e choix, a vécu des hauts et des bas et commence maintenant à vraiment trouver ses marques. C’est ça qui compte », poursuit son coach. « C’est ce type de progression que l’on cherche pour les jeunes joueurs. »

Sur les dix derniers matches qu’il a joués, l’intérieur tourne à 17.1 points et 6.5 rebonds de moyenne en 28 minutes.

« Il est bien dans ces rencontres. Il a une mentalité de scoreur, de shooteur. Il manque des shoots mais ça ne le dérange pas et c’est comme ça qu’il doit être. Il faut avoir la mémoire courte avec les ratés et la mémoire longue avec les réussites. Il est clairement de ces joueurs-là », conclut le technicien d’Indiana.

Jarace Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 IND 33 10:18 40.9 40.0 88.9 0.4 1.5 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6 2024-25 IND 75 15:50 47.2 40.5 66.7 0.3 2.7 3.1 1.5 1.5 0.7 1.0 0.3 6.1 2025-26 IND 54 24:01 40.4 36.4 78.0 0.5 3.9 4.5 2.0 1.7 0.8 1.6 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.