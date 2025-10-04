Enfin le moment de se montrer pour Jarace Walker ?

Désormais au milieu de son contrat rookie, Jarace Walker est à un premier tournant. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vraiment brillé jusqu'à présent, ne tournant qu'à 5.4 points de moyenne en 15 minutes depuis deux ans.

L'absence de Tyrese Haliburton rabat les cartes à Indiana et c'est peut-être l'opportunité d'en profiter pour faire un peu plus sa place. Et confirmer son statut au moment de sa Draft.

« C'est dur d'être un Top 10 », rappelle Rick Carlisle, alors que Jarace Walker a été sélectionné en huitième position, juste derrière Bilal Coulibaly. « On est censé arriver et avoir de l'impact. Chez nous, c'était bouché au niveau de sa position donc ça a pris du temps. Mais il apprend, bosse très dur. »

S'inspirer de Pascal Siakam

Blessé à la cheville face aux Knicks, en finale de conférence, le joueur d'Indiana avait manqué l'intégralité des Finals face au Thunder. Il a fallu attendre plusieurs semaines avant qu'il ne soit de nouveau à 100%. Mais son coach remarque que désormais « sa condition physique est remarquable. C'est la meilleure depuis son arrivée ».

En plus de continuer à bien défendre et à progresser au shoot, ce qu'il a fait depuis son arrivée à Indiana, Jarace Walker veut s'inspirer de Pascal Siakam offensivement.

« Il a un premier pas très rapide », constate-t-il en parlant de l'ancien de Toronto, lui qui aimerait montrer plus de puissance quand il va au cercle. « Il est toujours en mouvement, ne dribble pas au même endroit. Il va clairement droit au but avec ses mouvements. Je peux apprendre de ça pour mon propre jeu. Ce serait très efficace. »

Jarace Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 IND 33 10 40.9 40.0 88.9 0.4 1.5 1.9 1.2 0.9 0.5 0.5 0.3 3.6 2024-25 IND 75 16 47.2 40.5 66.7 0.3 2.7 3.1 1.5 1.5 0.7 1.0 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.