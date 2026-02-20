Une première à domicile record pour Bennedict Mathurin !

Cette nuit, Bennedict Mathurin disputait son premier match à l’Intuit Dome sous les couleurs des Clippers. L’occasion pour l’ancien des Pacers de corriger le tir après des débuts contrastés avec Los Angeles. Dès son entrée en jeu dans le premier quart-temps, l’arrière apporte 11 points, mais c’est en seconde période qu’il pèse le plus.

Alors que les Clippers sont menés de dix points, il participe au 9-0 de son équipe et permet aux Californiens de revenir à une longueur. Au début du quatrième quart-temps, le nouveau coéquipier de Kawhi Leonard réussit un 2+1 compliqué pour redonner l’avantage à son équipe.

Si Bennedict Mathurin avoue ne pas encore connaître tous les schémas offensifs de Tyronn Lue, il arrive tout de même à proposer de bonnes séquences avec ses coéquipiers, comme lorsqu’il parvient à combiner avec John Collins après une remise en jeu de Kawhi Leonard.

« Nous avons parlé à la mi-temps : nous ne pouvions pas poser beaucoup de systèmes parce qu’il ne les connaît pas encore, mais nous en connaissons les principes », admet Tyronn Lue. « Une fois que la première action est lancée, nous savons comment jouer. En seconde période, nous avons mieux joué en écartant davantage le jeu, et en prenant les bonnes décisions. »

Toujours en quête de repères

De son côté, Bennedict Mathurin continue de demander de l’aide à son entraîneur sur le terrain pour s’acclimater au mieux aux systèmes des Clippers, comme il l’a expliqué après la rencontre, non sans humour : « Il pourrait finir par devenir mon meilleur ami. Il m’a dit d’être agressif et d’être moi-même. Il connaît vraiment bien mon jeu. Il sait ce que je peux faire et je suis très heureux de l’avoir en tant qu’entraîneur. Nous pouvons faire de bonnes choses. »

Sans pleinement connaître tous les principes du jeu offensif des Clippers, Bennedict Mathurin a tout de même pu égaler son record en carrière avec 38 points à 12/22 au tir et un presque parfait 12/13 aux lancers francs. Dans son sillage, Los Angeles s’est imposé 115-114, et la recrue des Clippers s’est emparée du record de franchise au nombre de points pour une première à domicile, et du record de points d’un remplaçant pour des débuts à domicile.

« Connaître quelques systèmes aide beaucoup », confesse Bennedict Mathurin avec un sourire aux lèvres. « Lors des deux premiers matchs, c’était compliqué parce que parfois je ne savais pas où me placer. Plus je joue et plus je m’entraîne avec l’équipe, plus cela m’aide à trouver mes spots. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 2 28:30 30.4 20.0 90.9 1.5 3.5 5.0 3.5 2.5 3.0 0.5 0.5 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.