Jaylen Brown : « À quel moment les mensonges s’arrêtent ? »

Les excuses des autorités de Beverly Hills n’ont pas apaisé la colère de Jaylen Brown, et après son triple-double face aux Warriors, l’ailier des Celtics a été interrogé sur cet incident survenu en marge du All-Star Game.

Pour le basketteur, la ville continue de mentir, même si elle a finalement reconnu qu’aucun permis n’avait été demandé (et refusé) par le joueur pour l’organisation de son évènement.

« Je n’essayais pas de créer une polémique. Je voulais juste profiter de mon week-end du All-Star, ma première sélection comme titulaire. On avait un événement pour ma marque, beaucoup d’argent avait été investi. Oakley était un super partenaire. Je voulais simplement passer un bon moment. Je ne dérangeais personne et tout ça nous a été retiré, l’événement a été arrêté » rappelle-t-il. « En plus, des gens ont affirmé qu’on n’avait pas déposé les autorisations nécessaires. On a découvert que c’était faux. Ils l’ont écrit dans leur communiqué. Pourquoi dire ça si ce n’est pas vrai ? Ensuite, ils ont parlé de violations concernant la maison — c’était faux aussi. Même dans leurs excuses, il y avait encore des éléments inexacts. À quel moment les mensonges s’arrêtent ? »

Si la ville de Beverly Hills a ainsi reconnu un premier communiqué mensonger sur le fait que Jaylen Brown avait organisé une fête en dépit d’un refus de permis, elle assure que la soirée contrevenait à ses règles en étant organisée dans un secteur résidentiel, mettant en danger « la sécurité et le bien-être des voisins et des participants ».

Le match était secondaire

Pour Jaylen Brown, le sentiment d’humiliation est total et encore très présent. « Je voulais juste profiter de mon week-end. Je ne pensais pas me retrouver en conflit avec la police ou la ville de Beverly Hills. Je voulais juste passer un bon moment. J’ai le sentiment que ça m’a été retiré et que j’ai été humilié d’une certaine manière. Si ça m’est arrivé, je suis sûr que c’est arrivé à beaucoup d’autres. Je ne sais pas quelle en sera la conclusion, mais les excuses ne sont pas acceptables. J’ai perdu beaucoup d’argent, des partenaires… Et les gens ont fait des suppositions sur notre professionnalisme. Ça laisse un goût amer. Je suis extrêmement offensé. Mon staff aussi. »

C’est donc un Jaylen Brown passablement énervé qui s’est présenté à l’entre-deux au Chase Center, et il s’est défoulé sur les Warriors avec un très gros triple-double : 23 points, 15 rebonds et 13 passes.

« Honnêtement, je ne pensais même pas au match aujourd’hui. J’étais encore énervé. Mais on est entrés sur le terrain agressifs et on a joué un excellent basket. J’aime la direction que prend notre équipe. Offensivement, on trouve notre rythme. Défensivement, on a encore des progrès à faire. Pour la suite de cette affaire, je laisse mon équipe gérer. Mais personnellement, je me sens offensé, c’est sûr. »

Et c’est pour cette raison que la star des Celtics n’exclut pas de porter l’affaire devant les tribunaux.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 49 34:12 48.3 34.8 77.5 1.2 5.7 6.9 4.7 2.8 1.0 3.6 0.4 29.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.