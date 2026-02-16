Jaylen Brown en colère contre les flics de Beverly Hills

« 300 000 dollars par la fenêtre », s’agace Jaylen Brown sur X/Twitter, en mentionnant le compte de la police de Beverly Hills. L’objet du courroux de la star des Celtics est l’annulation d’un événement autour de sa marque de chaussures et de vêtements 741, qui devait se tenir à Beverly Hills samedi soir, en marge du All-Star Weekend ».

« On essaie d’organiser un événement, une table ronde à propos de la culture, du futur, de leadership. Et pour une raison ou une autre, j’ai l’impression que nous sommes visés », avait-il dénoncé dans une vidéo, le soir même.

Dans la même vidéo, on le voit aller demander à un agent de police une explication sur l’annulation de son rendez-vous, qui devait avoir lieu dans une résidence privée du quartier de Trousdale. Le lendemain, la police locale a publié un communiqué indiquant que la municipalité avait refusé un permis pour l’événement.

Beverly Hills is so trash I’m offended had a great panel about the future of culture with great guest people worked hard for this how dare yall — Jaylen Brown (@FCHWPO) February 15, 2026

« Une demande de permis de manifestation avait été déposée, mais refusée par la ville en raison de violations antérieures liées à des événements à cette même adresse. Bien que le permis ait été refusé, les organisateurs ont tout de même choisi d’inviter des centaines de convives, tout en sachant que l’événement n’était pas autorisé. La (police locale) est intervenue et a mis fin à ce rassemblement non autorisé. »

Une version des faits contestée par Jaylen Brown selon qui une telle autorisation n’était pas nécessaire, ce que lui avait d’ailleurs avancé le propriétaire des lieux. « Nous n’avions pas besoin de permis car c’est l’espace personnel du propriétaire. Nous sommes des amis proches. Il nous a ouvert ses portes pour les festivités, donc nous n’avions aucune démarche à faire. Nous n’avons jamais déposé de demande », assure le Celtic.

Vers une action en justice ?

Ce dernier précise que la maison avait été mise à disposition gracieusement par Jim Jannard, le fondateur de la marque d’équipements sportifs Oakley, qui sponsorise le joueur All-Star.

« J’ai dû payer pour les installations, mais ce sont des centaines de milliers de dollars jetés par la fenêtre pour un événement censé être positif. […] Il était 19h, pas 22h, 23h ou minuit. 19h… On organise une table ronde, on fait des choses positives. Personne n’a été dérangé. […] De quoi on parle, là ? », peste encore Jaylen Brown.

Le joueur des Celtics se dit « offensé » par le communiqué de la police. « Ils font croire qu’on avait déposé une demande, qu’elle nous avait été refusée et qu’on l’avait fait quand même, comme si on était des gens insubordonnés. Je sais suivre des règles. Je suis assez intelligent pour respecter des consignes. J’ai l’impression que quelqu’un ne voulait pas que notre événement ait lieu », lâche-t-il.

Jaylen Brown dit ainsi quitter Los Angeles avec « un goût amer » en bouche, en précisant que cette affaire n’était sans doute pas terminée. Car le propriétaire des lieux « avait l’air très remonté » et veut intenter une action en justice. « Ils ont organisé de nombreux événements là-bas et il n’y a jamais eu de problème. Il m’a dit qu’il en avait même organisé quatre ou cinq durant cette même semaine sans le moindre souci. »

