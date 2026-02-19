Cam Johnson se prépare à un nouveau départ avec les Nuggets

« C’est du passé. » Lorsqu’on lui demande de tirer un bilan personnel des 55 premiers matchs de la saison écoulée, Cam Johnson préfère regarder de l’avant, plutôt que de repenser à une première partie de saison mitigée.

Fin décembre, il s’était blessé au genou, le privant de parquet pour plusieurs semaines. Résultat, l’ancien joueur des Nets n’a pris part qu’à 31 des rencontres. Une absence qui ne fait pas oublier ses difficultés à parfois trouver sa place dans l’attaque des Nuggets. Avec 11.5 points de moyenne, malgré un temps de jeu à 30 minutes, il n’a jamais aussi peu apporté au « scoring » que durant sa troisième saison dans la ligue, avec les Suns.

« J’en ai tiré des leçons. J’apprends à jouer avec ce groupe, à savoir où être efficace et comment vraiment aider l’équipe. Et puis, il s’agit juste de persévérer. C’est presque comme un nouveau départ pour beaucoup d’entre nous, pour nous en tant qu’équipe, et pour moi personnellement », développe le joueur de 29 ans.

« Les quatre autres titulaires ont tous déjà gagné »

Quelles leçons ? « Le rythme offensif, savoir d’où viennent les tirs, le rythme défensif. Quand on change d’équipe, c’est différent ; il n’y a pas d’autre (Nikola) Jokic, ni d’autre duo comme celui de Jokic et Jamal (Murray). Il s’agit d’apprendre où me situer pour aider l’équipe au mieux », précise la 6e option offensive de l’équipe.

Et ce, derrière le duo de vedettes citées plus haut, Aaron Gordon, Peyton Watson ou encore Tim Hardaway Jr. qui sort le plus souvent du banc de Denver. Du fait de leurs performances respectives, les Nuggets ont peut-être moins besoin des points de Cam Johnson, alors que l’homme contre lequel il a été échangé l’été dernier, Michael Porter Jr, tournait à 18 points de moyenne et était la troisième force offensive.

Au-delà de ses performances individuelles, Cam Johnson savoure tout de même d’évoluer au sein d’une si grosse écurie, avec son « ADN de vainqueur, cette mentalité de champion ». « Les quatre autres titulaires ont tous déjà gagné. On a le numéro 15 (Nikola Jokic) et tout ce qu’il apporte. On a énormément de talent et un gros QI basket. Et à mesure que cela continue d’évoluer, il y a encore beaucoup de paliers à franchir. Ce n’est pas comme si notre équipe avait atteint son plafond », termine l’ailier en parlant sans doute du sien aussi.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHO 57 22:01 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHO 60 23:57 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHO 66 26:13 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 BKN 25 30:48 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 PHO 17 25:14 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 2023-24 BKN 58 27:34 44.6 39.1 78.9 0.9 3.4 4.3 2.4 1.8 0.8 1.0 0.3 13.4 2024-25 BKN 57 31:35 47.5 39.0 89.3 0.9 3.4 4.3 3.4 1.8 0.9 1.7 0.4 18.8 2025-26 DEN 31 30:23 47.0 43.7 81.0 0.7 2.9 3.6 2.2 2.4 0.7 0.9 0.3 11.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.