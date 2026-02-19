Russell Westbrook investit dans une équipe de football à Oklahoma City

Passé par plusieurs championnats européens et également en MLS, entre 2006 et 2023, Jozy Altidore fut également un international américain, qui a inscrit 42 buts avec l’équipe nationale. C’est donc un joueur reconnu qui vient d’investir dans une équipe de football d’Oklahoma City.
Cette formation, c’est l’OKC Energy FC dans la USL (United Soccer League), la deuxième division du football aux États-Unis, derrière la MLS. Elle doit revenir à la compétition en 2028, avec un nouveau stade de 10 000 places et un projet à un milliard de dollars.
Et si l’information est notable pour le monde de la NBA, c’est parce que l’ancien joueur du Toronto FC rejoint un groupe d’investisseurs – la société Echo – où se trouve également Russell Westbrook !
Dernière information, toujours rattachée à la Grande Ligue : le milliard de dollars dépensé ne concerne pas uniquement la construction d’un stade mais bien un projet immobilier avec des commerces et des hôtels, ainsi que des espaces verts. Et tout ceci se trouvera à quelques mètres de la nouvelle salle du Thunder, qui remplacera le Paycom Center et devrait être ouverte en 2029.
