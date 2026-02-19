Le GM des Suns veut garder la tête froide face à la bonne saison de Phoenix

C’est sans doute la grande surprise jusqu’à maintenant dans la conférence Ouest. Qui, en octobre 2025, aurait imaginé les Suns à la septième place, à seulement trois victoires du podium, au moment du All-Star Game ?

Pas Kevin Durant en tout cas, ancien pensionnaire de la maison et qui déclarait ceci récemment : « Regardez Phoenix, que personne ne voyait aussi bon et qui, une fois sur le terrain, ressemble à un candidat au titre. »

Après une saison passée catastrophique vu les ambitions et l’effectif, la franchise a opéré un grand ménage l’été dernier. Kevin Durant et Bradley Beal sont partis quand Mike Budenholzer a été viré et remplacé par Jordan Ott. Même au sommet, il y eut du changement, avec Brian Gregory qui a pris la place de James Jones au poste de GM.

Bref, un grand nettoyage, du sol au plafond, avec l’idée et l’envie de repartir de zéro. Quelques mois après, c’est plus que réussi et tout le monde a retrouvé le sourire dans l’Arizona.

Ni sentiment de récompense, ni d’accélération

« On est en bonne situation. On a fait des progrès dans beaucoup de domaines », ne peut que se réjouir le nouveau GM. « Les fans, les gens de Phoenix et peut-être même les journalistes peuvent le ressentir. On a fait des changements et on avance dans la bonne direction. J’aime notre situation actuelle. »

On peut donc déjà dire que les choix de l’été dernier étaient les bons et qu’ils ont payé. « Le mot récompense est trop fort car on est encore en plein processus, mais c’est agréable », tempère Brian Gregory. « C’est gratifiant de voir notre niveau et de voir la joie avec laquelle les joueurs évoluent. »

Dès lors, avec les playoffs en ligne de mire, la reconstruction entamée l’été dernier peut-elle plus rapidement que prévu prendre une nouvelle tournure ? Là encore, le dirigeant ne s’enflamme pas. « Je pense pas que ça accélère quoi que ce soit », répond-il. « Cela rend seulement le chemin plus agréable. »