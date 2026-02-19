Nikola Jokic, la passion cachée derrière le flegme

« C’est bien. C’est bien. Le boulot est fait. On peut rentrer chez nous maintenant. » Telle a été la réaction, mythique, de Nikola Jokic au moment de gagner le titre avec les Nuggets en 2023. Du Jokic dans le texte.

Depuis le début de sa carrière, le pivot serbe de Denver cultive une nonchalance caractéristique assez unique : il vient, fait son travail avec une précision historique, puis s’éclipse. Sans vraiment se soucier des records statistiques qu’il est susceptible de battre soir après soir.

Dès lors, certains en viennent à s’interroger sur son intérêt réel pour le sport dans lequel il compte parmi les rois. « J’y accorde beaucoup d’importance. Je pense que si gagner ne vous tient pas à cœur, vous n’avez pas votre place dans ce sport », commence-t-il par répondre à Malika Andrews, d’ESPN.

Puis il ajoute : « C’est juste que ma personnalité est peut-être un peu différente, ou que j’accepte la victoire et le succès d’une autre manière. Mais le basket compte pour moi, j’aime y jouer, j’y prends du plaisir et j’aime la compétition. C’est juste ma façon de gérer le succès, l’échec ou l’absence de réussite qui est différente. »

Plutôt un titre NBA ou un titre équin ?

Son attitude sur les plus hautes marches de la ligue contraste par exemple avec celle affichée lorsqu’il s’agit de son autre environnement favori : l’univers du cheval.

On se souvient qu’en 2022, il s’était montré particulièrement ému au moment de la remise de son deuxième trophée consécutif de MVP alors que le joueur des Nuggets était… dans son écurie située à Sombor (Serbie).

Des larmes encore, toujours dans son pays natal, lorsque l’un de ses chevaux a gagné une course importante. « C’était tout un processus parce que ce cheval est arrivé, il était censé être vraiment bon, et puis avant cette course, lors des dernières compétitions, il n’avait pas très bien couru. Et là, il a gagné ce qui est pour moi l’une des plus belles courses en Serbie, et j’étais juste heureux sur le moment », décrit-il.

La journaliste lui pose alors cette question, s’il devait choisir entre un titre équin ou un titre NBA. Réponse : « Un titre NBA, là tout de suite. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 39 34:18 59.0 42.0 84.0 3.1 9.2 12.3 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.