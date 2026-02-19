Jeremy Sochan va devoir gagner sa place aux Knicks

C’est donc aux Knicks que Jeremy Sochan va tenter de relancer sa carrière, après une fin d’aventure ratée à San Antonio. Coupé après la « trade deadline », l’ailier conserve une cote intéressante puisque SNY.tv rapporte que dix franchises avaient contacté son agent. Au salaire minimum, il n’y avait aucun risque à le recruter, et il a donc opté pour New York.

« Je peux faire un peu de tout, donc tout ce que le coach voudra que je fasse, tout ce qui me permettra d’être sur le terrain, je le ferai et je le ferai à 100% », a-t-il déclaré avec quelques touches d’orange et de bleu dans les cheveux. « Au final, je veux être Jeremy. Je veux être moi-même … J’apporte de la polyvalence, de la défense, de l’énergie, un peu de ténacité, donc j’ai hâte. »

S’il a choisi les Knicks plutôt qu’une autre formation, c’est pour les ambitions de l’équipe, mais aussi, selon lui la possibilité d’apprendre aux côtés de références sur les postes extérieurs : OG Anunoby, Mikal Bridges ou Josh Hart.

« Il s’agit simplement de saisir chaque opportunité qui se présente », poursuit Jeremy Sochan. « Et je pense que l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi New York, c’est que l’effectif est très riche, avec beaucoup de joueurs très talentueux. C’est une opportunité vraiment intéressante, juste d’observer et de progresser grâce à ça aussi. Je pense que je suis encore jeune, donc être entouré de joueurs qui se sont déjà imposés et qui ont accompli beaucoup de choses dans cette ligue, c’est une opportunité incroyable pour moi. »

Cette venue pourrait faire un malheureux, le Français Mohamed Diawara, mais Mike Brown assure que le temps de jeu se fera au mérite, et Jeremy Sochan n’aura aucun passe-droit. « [Sochan] connaît la ligue. La ligue le connaît. Il connaît les arbitres et vice versa. Il aura donc sa chance », promet Mike Brown. « Mais au final, je ferai jouer ceux qui sont les meilleurs pour nous. Pour l’instant, Jeremy est nouveau. Il n’a pas encore joué pour nous. Je dois donc voir assez rapidement ce qu’il peut nous apporter avant d’attaquer les playoffs. »

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 56 26:02 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SA 74 29:38 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SA 54 25:16 53.5 30.8 69.6 2.4 4.2 6.5 2.4 2.4 0.8 1.6 0.5 11.4 2025-26 SA 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 1.8 0.4 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.