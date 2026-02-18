Un tournoi de un-contre-un lors du prochain All-Star Weekend ?

Après avoir retrouvé des couleurs à l’écran, le All-Star Weekend pourrait bien tenter un nouveau coup : un tournoi de un-contre-un (ou même de deux-contre-deux) intégré à la soirée du samedi. Selon les informations rapportées par Front Office Sports, NBC (qui diffuse désormais l’événement) planche déjà sur des « améliorations » pour sa soirée des concours, le Shooting Stars ayant par exemple déçu, tout comme le Slam Dunk Contest…

Le producteur exécutif Sam Flood l’assume : la chaîne cherche « un autre élément » capable de transformer le samedi en vitrine encore plus prestigieuse pour les joueurs. Et le un-contre-un cocherait toutes les cases.

C’est que NBC a bien compris que le All-Star Weekend serait relancé par les rivalités, comme le format Etats-Unis contre Reste du monde l’a prouvé en créant l’électrochoc attendu : 8.8 millions de téléspectateurs en moyenne sur NBC/Peacock/Telemundo, avec un pic à 9.8 millions. Soit tout de même +87% par rapport à l’an dernier !

Dans un week-end qui manquait de plus en plus d’intensité, le format (et l’intensité de Victor Wembanyama) ont relancé l’engagement, au point que la NBA se félicite déjà d’un esprit de compétition retrouvé.

Reste à voir qui accepterait de s’exposer dans un vrai tournoi de un-contre-un entre risque de blessure, fatigue et surtout peur de perdre. C’est déjà l’un des freins qui plombent le concours de dunks, contesté mais maintenu. NBC compte d’ailleurs sur Vince Carter pour trouver des pistes de relance, afin de refaire venir des têtes d’affiche.