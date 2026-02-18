Dans sa routine d’avant-match, Kevin Durant cultive son excellence

« Ses workouts après les entraînements me manquent. Il était fascinant durant ces moments. » Ainsi s’exprimait Steve Kerr en 2020, bluffé par la routine de Kevin Durant du temps où ils travaillaient ensemble aux Warriors.

Aujourd’hui, cette routine impressionne le staff ou les fans des Rockets. Environ deux heures avant chaque match, ils peuvent être témoins d’une longue séquence de grâce où « KD » enfile les paniers de tous les angles possibles.

« Il y a tellement de choses auxquelles je pense. Je ne veux pas oublier certains éléments de ma palette et qu’ils disparaissent. Si on ne s’en sert pas, on les perd », remarque la superstar des Rockets auprès du Houston Chronicle, qui consacre un article sur le sujet.

La star aborde sa préparation avec la même vigueur qu’il déploie en plein match, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il figure parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. « C’est ce qui arrive quand le talent pur rencontre l’état d’esprit », décrit Royal Ivey, adjoint chez les Rockets et connaissance de longue date de Kevin Durant, dont il supervise les échauffements.

Les deux hommes ont évolué ensemble pendant plusieurs saisons au début des années 2010 au Thunder. Une fois retraité, Royal Ivey s’est reconverti comme assistant au Thunder, puis a retrouvé « KD » à Brooklyn avec les Nets. Les deux hommes sont à nouveau réunis à Houston cette saison.

Il est ainsi aux premières loges du show de son ancien coéquipier, durant lequel il est question de bosser près du cercle, à mi-distance et à 3-points. Kevin Durant commence d’ailleurs, de façon peu conventionnelle à l’ère moderne, par des tirs en « catch-and-shoot » à mi-distance, son exercice d’ouverture de prédilection depuis son enfance.

« Il ne veut pas vieillir comme une étoile filante »

« Chaque tir était une répétition en conditions de match, tout était dans le détail. […] l’intentionnalité derrière chaque tir, la concentration mise dans chaque tentative. […] Ça a simplement vieilli comme un bon vin. […] Je ne le qualifie pas de simple scoreur. C’est un chef-d’œuvre absolu. », encense l’assistant.

Le chef d’œuvre d’un vétéran de 37 ans qui répète, année après année, chaque mouvement en l’exécutant à pleine vitesse. En se penchant en avant, scrutant un défenseur invisible, le corps tendu et prêt à bondir avec ses « attitudes », avant de déborder son adversaire imaginaire.

Comme en match. « Il s’agit de programmer mon esprit à réussir mes tirs et de me concentrer sur l’objectif de les mettre dedans », décrit le multiple All-Star, qui tourne encore à près de 26 points de moyenne cette saison, avec une efficacité hors du commun (50.6% dont 40.3% à 3-points et 88% aux lancers-francs).

« C’est difficile de reproduire l’excellence chaque matin. Et c’est pour cela qu’il est sur ce piédestal et qu’il joue à un tel niveau : c’est grâce à son état d’esprit. Il n’acceptera jamais rien de moins. S’il était médiocre, s’il tournait à 15 ou 17 points de moyenne ou s’il sortait du banc, il ne serait probablement plus dans la ligue aujourd’hui. Il ne voudrait pas jouer. Il ne veut pas vieillir comme une étoile filante », image Royal Ivey.

Selon ce dernier, un bon échauffement se reconnaît à la sueur et au bruit du filet. Un mauvais entraînement alors ? « Je n’en ai jamais vu un seul », sourit le technicien sur son étoile… tout sauf filante.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 50 36:42 50.6 40.3 88.0 0.5 4.8 5.3 4.4 2.0 0.8 3.2 0.9 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.