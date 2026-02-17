« Ne pas compliquer les choses » : la leçon de Cedric Coward après son duel face à Alex Caruso

Cedric Coward a eu son moment « Welcome to the NBA ». Pas sur un énorme contre ou une grosse faute, mais sur un détail qui change tout au plus haut niveau : un défenseur qui vous sort de votre zone de confort. Face au Thunder, à domicile, l’ailier des Grizzlies a ainsi identifié la possession qui lui reste toujours en travers de la gorge…

« Il faut ne pas compliquer les choses », résume-t-il auprès de Kevin O’Connor, avant de remonter le fil : « Le moment où j’ai vraiment réalisé ça, c’est face à Oklahoma City à la maison. Sur la dernière possession, (Alex) Caruso m’a totalement éteint. Ce que j’essayais de faire était trop compliqué. »

Face à un excellent défenseur, à ce moment du match, il ne faut pas « inventer ». « J’aimerais pouvoir rejouer ce moment, mais je sais que ça se présentera à nouveau… Donc le but sera de rester simple, d’aller dans les zones où on se sent à l’aise, de faire les choses avec lesquelles on se sent à l’aise » continue-t-il.

Cedric Coward a aussi compris le piège mental. « Et de ne pas se soucier de ce que les défenseurs vont faire… Leur but est de vous faire prendre un tir que vous n’avez pas l’habitude de prendre, ou de toucher la balle, ou de faire quelque chose qui vous prive de votre confort. Donc garder les choses simples, et ne rien faire de fou. »

Dernier enseignement de cette séquence : le pragmatisme. « Et aussi de mieux choisir le duel. Le Thunder a beaucoup de bons défenseurs mais je préfèrerais attaquer quelqu’un d’autre, plutôt que Caruso. »

Une mentalité et un esprit d’analyse qui montrent pourquoi les Grizzlies misent beaucoup sur leur rookie.

Cedric Coward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 48 26:19 46.8 34.0 84.3 1.4 4.9 6.2 2.9 2.0 0.6 1.8 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.