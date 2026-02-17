Pour Jalen Duren, les Pistons sont comme des nouveaux riches

Après avoir participé à un premier tour de playoffs en 2025, puis conquis la première place de la conférence Est, qu’ils conservent depuis plus de trois mois, les Pistons ont ajouté un nouvel élément à leur renouveau : deux joueurs au All-Star Game, avec Cade Cunningham et Jalen Duren. Le premier avait déjà participé au match des étoiles la saison passée et cette fois, il est accompagné.

Pour le pivot, ce n’est pas rien puisque, on ne cesse de le rappeler, semaine après semaine, les joueurs du Michigan avaient seulement gagné 14 matches il y a moins de deux ans, en 2023/24. Maintenant au sommet, ils n’ont pas oublié avoir touché le fond pendant ce terrible exercice.

« C’est comme avoir de l’argent après avoir été fauché. On ne veut plus jamais être fauché. C’est vraiment ça. On sait à quoi ressemble le fond et on ne veut jamais y revenir », commente le All-Star. « On a tous de la fierté et on veut tous être les meilleurs dans ce qu’on fait. Quand on a goûté à ça, on ne veut jamais le retrouver. »

« Le grand changement, ce sera de passer de 14 succès à soulever le titre »

Mais les Pistons ne veulent pas seulement ne plus jamais connaître la misère. Maintenant qu’ils sont des nouveaux riches, ils veulent devenir les plus riches…

« On est les premiers mais on ne va pas faire une fête parce qu’on est premier de l’Est ou de la ligue. Ça n’aurait pas de sens », assure le pivot. « C’est cool vu d’où l’on vient, quand on revient deux ans en arrière. Tout le monde va convenir que c’est un sacré changement. Mais le grand changement, ce sera de passer de 14 succès à soulever le titre. »

En attendant de remporter un trophée qui échappe à la franchise depuis 2004, Jalen Duren estime que lui et ses coéquipiers sont simplement à leur niveau. La terrible saison 2023/24, avec le record de 28 défaites de suite, n’ayant été qu’un accident de parcours. C’était déjà le discours de Cade Cunningham à l’époque, qui s’est confirmé depuis.

« Quand il a dit qu’on n’était pas aussi mauvais que notre bilan ne le montrait, je le ressentais aussi. Il partageait mon point de vue. On n’était pas aussi mauvais qu’un bilan de 2-28 ne le disait car on avait les bons joueurs, le bon état d’esprit, les bonnes pièces. Il fallait simplement que ça se mette en place », se souvient Jalen Duren. « C’est dur de gagner en NBA, de s’y battre. On avait besoin de temps. On avait le bon coaching staff, les bons dirigeants, les bons joueurs. Et maintenant, ça tourne. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 44 27:41 63.1 73.7 3.7 6.7 10.4 1.8 2.8 0.9 1.9 0.8 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.