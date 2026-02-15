Le All-Star Game de Los Angeles, un tremplin vers les JO 2028 pour Cade Cunningham

Cade Cunningham va disputer son deuxième All-Star Game consécutif, et celle-ci a une saveur particulière : le mini-tournoi se joue à l’Intuit Dome, la salle qui accueillera aussi le tournoi olympique masculin aux JO 2028 à Los Angeles. Un symbole que le meneur des Pistons avait coché de longue date dans son plan de carrière.

« Le All-Star Game à L.A. faisait partie du plan », explique-t-il à Andscape. « Je voulais m’assurer d’y être. Et ensuite gagner un titre et être un meneur olympique. Tout ça fait partie du plan à long terme. »

Cette projection vers Team USA ne sort pas de nulle part. Cade Cunningham a déjà goûté à la sélection américaine : « sparring partner » avant la Coupe du monde 2023, il avait intégré la « Select Team », utilisée comme équipe d’entraînement pour pousser les titulaires dans leurs retranchements. À l’époque, il avait même été aligné sur des missions spécifiques — jusqu’à « interpréter » Luka Doncic à l’entraînement — et avait marqué les esprits.

Il faut dire que Cade Cunningham, leader de la meilleure équipe de la Grande Ligue (40 victoires – 13 défaites), réalise une saison très complète avec 25.3 points, 9.6 passes, 5.6 rebonds et 1.5 interception de moyenne en 46 matchs. De quoi lui garantir une place dans deux ans, s’il maintient son niveau de jeu et éviter les blessures.

« C’est un meneur de 1m98 qui domine dans tous les domaines offensifs » décrit son coach, JB Bickerstaff. « Mais on ne parle pas assez de sa défense, de sa volonté de prendre le meilleur joueur adverse. Pour moi, avec l’impact qu’il a aussi de ce côté du terrain, ça fait de lui l’un des cinq meilleurs ‘two-way players’ de la ligue. »

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 47 34:54 46.2 33.0 80.8 1.0 4.7 5.6 9.6 3.2 1.5 3.7 0.8 25.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.