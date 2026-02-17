Breanna Stewart va renforcer le Fenerbahce

Pendant que les négociations entre la WNBA et le syndicat des joueuses stagnent, Breanna Stewart a décidé de traverser à nouveau l’Atlantique. Et même le Bosphore puisque la star du Liberty va rejoindre le Fenerbahce.

Mais pas tout de suite puisque Breanna Stewart va renforcer le club turc uniquement pour le Final Six. Apparemment, le règlement de l’EuroLeague féminine le permet…

La phase finale se déroulera du 15 au 19 avril et Breanna Stewart sera de retour à temps pour le camp d’entraînement de la WNBA, si la saison débute évidemment comme prévu. La saison régulière de la WNBA doit commencer le 8 mai, à condition que la ligue et le syndicat parviennent prochainement à un accord.

Breanna Stewart a déjà évolué à Fenerbahçe lors de la saison 2022/23, et elle avait aidé l’équipe à remporter le titre de championne de Turquie et l’Euroleague, dont elle avait été élue MVP du Final Four. La saison dernière avec le Liberty, elle a tourné à 18.3 points, 6.5 rebonds et 3.5 passes décisives de moyenne avant que son équipe ne soit éliminée au premier tour des playoffs par Phoenix.

L’ailière de 31 ans évolue actuellement en Unrivaled, cette ligue de 3X3 qu’elle a co-fondée avec Napheesa Collier. La saison se termine début mars et Breanna Stewart doit ensuite participer à un camp d’entraînement de l’équipe nationale américaine.