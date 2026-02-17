TJ Warren reste dans le giron des Knicks

A l’instar d’un Isaiah Thomas, TJ Warren n’entend pas raccrocher les baskets tant qu’il n’aura pas rejoué en NBA. Ainsi, on apprend qu’il vient de s’engager avec les Westchester Knicks en G-League.

Âgé de 32 ans, TJ Warren n’a laissé que des bons souvenirs dans la franchise affiliée des Knicks. La saison dernière, l’ancien des Suns y avait disputé 36 matchs (tous comme titulaire), affichant des moyennes de 23.7 points, 6.4 rebonds, 4 passes et 1.8 interception par match. Le tout à 49% de réussite au tir et 36% à 3-points en 36 minutes.

Des stats qui avaient permis à Westchester de remporter un deuxième Winter Showcase consécutif, et lui avait valu une sélection dans la All-Showcase Team. Il y a un an, TJ Warren avait également établi le record de franchise des Westchester Knicks avec 47 points contre le Cleveland Charge. Il avait terminé la saison régulière au neuvième rang des marqueurs (22.7 points par match) et avait été nommé dans la All-NBA G-League Third Team.

Auteur de 53 points sous les couleurs des Pacers en 2020, TJ Warren avait disputé 11 matches avec les Wolves en 2023/24 mais, depuis, on ne l’a plus vu à l’étage supérieur.

T.J. Warren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHX 40 15 52.8 23.8 73.7 1.0 1.1 2.1 0.6 1.3 0.5 0.7 0.2 6.1 2015-16 PHX 47 23 50.1 40.0 70.3 1.2 1.9 3.1 0.9 2.0 0.8 0.7 0.3 11.0 2016-17 PHX 66 31 49.5 26.5 77.3 1.9 3.2 5.1 1.1 2.7 1.2 0.9 0.6 14.4 2017-18 PHX 65 33 49.8 22.2 75.7 1.9 3.2 5.1 1.3 2.3 1.0 1.3 0.6 19.6 2018-19 PHX 43 32 48.6 42.8 81.5 0.7 3.3 4.1 1.5 2.8 1.2 1.2 0.7 18.0 2019-20 IND 67 33 53.6 40.3 81.9 1.0 3.2 4.2 1.5 2.8 1.2 1.3 0.5 19.8 2020-21 IND 4 29 52.9 0.0 80.0 0.5 3.0 3.5 1.3 4.0 0.5 1.0 0.0 15.5 2022-23 * All Teams 42 16 48.9 32.8 80.0 0.6 2.3 2.9 1.0 1.6 0.5 0.5 0.3 7.5 2022-23 * BRK 26 19 51.0 33.3 81.8 0.5 2.3 2.8 1.1 1.7 0.6 0.7 0.3 9.5 2022-23 * PHX 16 12 42.9 31.6 50.0 0.8 2.3 3.1 0.7 1.3 0.4 0.2 0.3 4.2 2023-24 MIN 11 11 43.9 15.4 75.0 0.5 1.6 2.0 0.8 1.0 0.4 0.4 0.1 3.7 Total 385 27 50.5 35.1 78.0 1.3 2.7 3.9 1.2 2.3 0.9 1.0 0.5 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.