T.J. Warren bientôt convoqué par les Knicks ?

« Beaucoup de gars viennent me voir pour me dire qu’ils me regardaient quand ils étaient au lycée et à l’université. C’est un peu surréaliste d’entendre ça. » Voilà à quoi ressemble la vie en G-League d’un vétéran comme T.J. Warren, régulièrement interpellé par des plus jeunes que lui au sein de l’antichambre de la NBA.

Après avoir été testé par les Knicks en octobre dernier, le joueur de 31 ans a atterri au sein de la formation affiliée au club new-yorkais, les Westchester Knicks.

L’ancien joueur NBA, aux 9 saisons dans la Grande Ligue et près de 400 matchs disputés, voit cette expérience comme une « bénédiction ». « Je voulais juste faire quelques répétitions, me remettre dans le bain du basket et me montrer en bonne santé. C’est génial d’être ici, d’être le mentor des gars, de leur montrer mon expérience et de leur enseigner la bonne façon de faire, tout en s’amusant. Il faut profiter de chaque jour. Il n’y a pas de jours perdus », décrit-il auprès de SNY.

L’ancien joueur des Suns ou des Pacers n’a en effet pas perdu son temps pour montrer qu’il avait encore ses qualités de scoreur en lui. En 15 apparitions, il tourne à près de 25 points de moyenne (52% aux tirs dont 35% de loin), 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 36 minutes. Dont un récent carton à 47 points.

Le respect de Tom Thibodeau

De quoi attirer l’attention du coach de l’équipe première. « J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait. Il fait une année formidable, il est super sur le terrain. Pour nos jeunes, regarder quelqu’un comme ça, qui aime le jeu, qui est un super coéquipier et qui est évidemment formidable sur le terrain… J’ai beaucoup de respect pour ça », saluait récemment Tom Thibodeau.

Son équipe dispose encore d’une place dans l’effectif. Selon le média local, T.J. Warren ainsi que Chuma Okeke (Westchester) sont susceptibles d’être appelés. L’ailier, dont la carrière a été ravagée par les blessures et qui n’a plus foulé un parquet NBA depuis mai 2024 avec les Wolves, semble donc aux portes d’un nouveau retour.

« J’ai le sentiment que c’est l’objectif de tout le monde en G-League, d’atteindre le haut niveau. En ce qui me concerne, je veux clairement retrouver ma place. Mais je prends les choses au jour le jour. Westchester est formidable. Je me contente d’encadrer ces gars, de continuer à m’améliorer et on verra ce que l’avenir nous réserve », se détache l’intéressé qui voulait « éliminer toute négativité » au sujet de sa santé. Mission accomplie ?

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.