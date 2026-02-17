Un ultime concours à 3-points à la maison pour Devin Booker ?

Il n’y a pas que Stephen Curry qui prévoit de participer au prochain concours à 3-points. En effet, et sans la moindre surprise, Devin Booker envisage déjà d’être de la partie en 2027.

Tout simplement parce que le All-Star Weekend se tiendra à Phoenix et le joueur des Suns évoluera donc à domicile. Il aura alors passé le cap des 30 ans et ce sera, pour lui, une manière de dire carrément adieu au « Three-Point Contest ».

« [Cette défaite] m’a fait un peu mal » avait-il reconnu, après avoir été battu de justesse par Damian Lillard samedi, en finale du concours à 3-points. « Je voulais vraiment le gagner celui-là, car j’aurais aimé défendre mon titre à Phoenix dans un an. Mais, si je reçois une invitation, ce sera sans doute la dernière fois que j’y participerai l’année prochaine, donc j’ai déjà hâte d’y être. »

À Los Angeles, Devin Booker était donc passé tout près du titre, avec le meilleur score du premier tour (30 points) puis un départ canon en finale (9 sur 9 !), avant de finalement s’effondrer (27 points) alors qu’il semblait lancé pour éjecter Damian Lillard (29 points) de la première place.

Titré avec un record en 2018, quand le All-Star Weekend se déroulait déjà à Los Angeles, l’arrière All-Star avait également disputé le « Three-Point Contest » en 2016, 2019 et 2020. Démontrant qu’il était fait pour ce genre de rendez-vous, avec sa mécanique de shoot si soyeuse.

On imagine que le prochain événement aura une saveur particulière pour lui, d’autant que la concurrence risque d’être acharnée, avec Stephen Curry bien sûr, mais aussi Damian Lillard, Klay Thompson ou même Kevin Durant.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHO 76 27:44 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHO 78 35:29 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHO 54 34:32 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHO 64 35:02 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHO 70 35:53 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHO 67 33:53 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHO 68 34:29 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.6 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHO 53 34:37 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHO 68 35:59 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 2024-25 PHO 75 37:16 46.1 33.2 89.4 1.0 3.1 4.1 7.1 2.6 0.9 2.9 0.2 25.6 2025-26 PHO 43 33:54 45.5 31.1 86.3 0.8 3.2 4.0 6.3 2.7 0.9 3.3 0.3 25.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.