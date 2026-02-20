C’est peut-être le moment pour Puma, LaMelo Ball et la MB.05 de franchir un nouveau cap. Le meneur des Hornets n’a jamais été aussi en vue au sein d’une formation des Hornets revigorée par sa récente série de neuf victoires. Si Charlotte parvenait à se faire une place en playoffs, ce serait d’autant plus d’exposition de gagnée pour cette MB.05 !

Puma s’apprête donc à lancer cette fin de saison qui s’annonce palpitante avec la sortie du coloris « Mist ». Pour le coup, le modèle tranche un peu avec le reste de la collection avec son style plutôt classique mais pas moins réussi, avec une tige blanche assortie de finitions dorées, sur les ailes en TPU, l’avant du pied, la languette et le talon.

La MB.05 « Mist » est annoncée pour le 1er mars aux États-Unis et devrait rapidement suivre en Europe.

Notre verdict de la MB.05 La MB.05 continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied. Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails. Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.

