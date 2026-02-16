Ayo Dosunmu, le « boost » qui peut libérer Jaden McDaniels

À peine débarqué à Minneapolis, Ayo Dosunmu semble déjà avoir trouvé sa place dans la mécanique des Wolves. Recruté en provenance de Chicago lors de la « trade deadline », le « combo guard » apporte surtout ce qui manquait parfois à Minnesota : du rythme et une capacité à percuter la défense adverse, notamment sur jeu rapide.

Premier bénéficiaire direct : Jaden McDaniels, souvent le premier à partir en contre-attaque mais pas toujours servi au bon moment par ses camarades. Et l’ailier a rapidement senti la différence.

« Ça se passe plutôt bien. Il vient de Chicago, où le rythme est très rapide », a ainsi déclaré Jaden McDaniels. « Je sais que sur certaines actions, il va beaucoup plus vite que tout le monde. Il nous aide à courir, il nous aide à nous améliorer. J’aime l’énergie qu’il apporte et les efforts qu’il fournit. »

Ayo Dosunmu, lui, voit surtout l’opportunité tactique. Dans une attaque déjà armée avec des joueurs comme Anthony Edwards et Julius Randle qui monopolisent le jeu sur attaque placée, il apporte une arme supplémentaire.

« Nous avons tellement de grands talents en attaque, qui peuvent marquer de différentes manières, que le fait d’ajouter une nouvelle solution offensive les rendra encore plus difficiles à gérer », assure d’ailleurs l’intéressé. Même si c’est donc Jaden McDaniels qui pourrait donc être le principal bénéficiaire de son arrivée.

De quoi stabiliser son nombre de tirs par match, Chris Finch ayant fixé le « nombre magique » à dix ?

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8 2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6 2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2 2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3 2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0 2025-26 MIN 3 28:00 56.3 38.5 100.0 0.0 1.0 1.0 2.7 2.7 1.7 0.7 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.