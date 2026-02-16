Victor Wembanyama : « Une belle démonstration de basket »

Complimenté par Anthony Edwards pour avoir donné le ton au All-Star Game, Victor Wembanyama a tenu parole : il a joué ces rencontres à fond, et les adversaires ont été obligés de se mettre au niveau. C’est par ces contres que Wemby a envoyé un message aux Américains.

« Bien sûr que ça a joué un rôle, mais je n’étais pas le seul à faire des contres » répond-il. « Il y en a eu pas mal dans le premier match. Je pense qu’on allait beaucoup au cercle. On ne ressortait pas assez la balle lors du premier match. Si quelqu’un me contre ou se fait contrer à l’autre bout du terrain, tu n’as pas envie de laisser l’adversaire marquer sur l’action suivante, tu vois ce que je veux dire ? Donc forcément, ça élève le niveau. Je pense qu’être honnêtes avec nous-mêmes, c’est important. Quand c’est un sport qu’on aime, et que personnellement je chéris particulièrement, être compétitif, c’est le minimum que je puisse faire. »

Serré et intense

Auteur de 33 points, 8 rebonds et 3 contres en 20 minutes, le Français était tellement impliqué qu’on l’a vu s’emporter après la défaite en prolongation face à la Team Stars. Les deux 3-points encaissés, sur des oublis défensifs, lui sont restés en travers de la gorge. « C’était la deuxième fois qu’on encaissait un tir à 3-points alors qu’on n’aurait pas dû. C’est le jeu. Ce n’est qu’un quart-temps. Mais je m’attendais à ce qu’on soit plus intelligents sur cette action, donc c’était décevant. »

Au final, pour le Français, « c’était une belle démonstration de basket ». « Mieux que l’an dernier, à mon avis. C’était plaisant » poursuit-il. « C’était une expérience très fun. Le niveau de basket montré était solide, et ça s’est vu dans le résultat. C’était serré et intense. J’ai aimé ce format, et je n’aurais rien contre ce format à l’avenir, ni contre le format classique Est contre Ouest.” »