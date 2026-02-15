Nikola Jokic dévoile son Mont Rushmore des joueurs étrangers en NBA

Après avoir répondu à quelques questions sur les chevaux, dont une d’un journaliste qui lui demandait des conseils pour en acheter un, Nikola Jokic a été prié de dévoiler son « Mont Rushmore » des joueurs internationaux de l’histoire de la NBA. Habituellement, on demande aux joueurs de citer leur Top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps, mais cette fois, il s’agissait uniquement des meilleurs joueurs étrangers passés par la NBA.

« Les meilleurs joueurs internationaux de la NBA de tous les temps ? Dirk ! Attendez, qui est ‘international’ ? » demande-t-il. « Je vais mettre Manu Ginobili. Giannis. Je ne sais pas s’il y a des plus anciens. Est-ce que Hakeem est international ? Alors Hakeem. En fait, je ne vais pas mettre Giannis. Donc, Dirk, Manu et Hakeem. Je dois évidemment en rater… »

Un journaliste lui fait remarquer qu’il ne s’est pas cité, alors qu’il a remporté trois trophées de MVP et qu’il est champion NBA.

« Peut-être à la fin de ma carrière” répond-il avant de finaliser son Top 5. « Tony Parker. C’est une bonne suggestion, il a gagné quelques titres et il est MVP des Finals. Pau Gasol. Voilà les cinq.”