Kevin Durant : « J’ai la sensation que les fans et les médias ont besoin de se plaindre »

Trois jours après avoir renvoyé la balle à Luka Doncic et Nikola Jokic, concernant le manque de sérieux et d’implication des superstars lors du All-Star Weekend, Kevin Durant est allé plus loin dans la réflexion.

Expliquant, ce samedi, avoir jeté un oeil à ce qui se faisait autrefois pour avoir une meilleure analyse de la situation. Qu’en a-t-il alors pensé, après avoir regardé « au moins le premier quart-temps de chaque All-Star Game, des années 1970 jusqu’à la fin des années 1990 » ?

« Je voulais voir ce qui faisait tout ce tapage et si c’était vraiment aussi intense que ça, comme le Game 7 dont vous parliez tous à l’époque … Et ce n’était pas le cas », a résumé Kevin Durant, double MVP de ce match des étoiles. « L’intensité dont parle l’ancienne génération, je ne sais pas si je l’ai vraiment vue… »

Une grande fête, avant tout

Si le All-Star Game attire de moins en moins de téléspectateurs, Kevin Durant estime pourtant que cela ne devrait pas faire autant débat. Tout simplement parce que l’essentiel est ailleurs, à ses yeux.

« J’ai juste la sensation que les fans et les médias ont besoin de se plaindre de quelque chose, et comme le All-Star Game ne leur procure plus les mêmes sensations qu’autrefois, alors ils cherchent quelque chose pour le faire » a-t-il expliqué. « Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit si important que ça. Le All-Star Game, le All-Star Weekend… C’est surtout fait pour célébrer le basket. »

Sélectionné à 16 reprises pour le All-Star Game, Kevin Durant se concentre sur les avantages d’un tel événement.

« Les personnes à la maison qui se plaignent du match et de son intensité, je ne pense pas que l’on passera outre un jour » a-t-il ajouté. « Je pense juste que ce week-end va bien au-delà de ça. On peut parler de qui joue plus dur, de Team USA contre Team World, mais tout ça n’a pas vraiment d’importance. Je trouve surtout que c’est un super week-end, qui rassemble énormément de monde et qui contribue à faire avancer le jeu. »

Mais a-t-il dans ce cas besoin d’être diffusé à la télévision si le seul intérêt est pour ceux qui y participent ?

