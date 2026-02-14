Scottie Barnes, leader et coéquipier idéal pour les Raptors

Si Scottie Barnes a bien un soutien de poids à Toronto, c’est son entraîneur. Semaine après semaine, Darko Rajakovic passe son temps à énumérer les qualités de son meilleur joueur. La preuve dimanche dernier, le 8 février, après la victoire face aux Pacers.

« Il est le défenseur de l’année. C’est un All-Star. Il sera un jour MVP des Finals. Un jour, il sera MVP de la saison régulière. Je le dis maintenant. Vous pouvez déjà noter la date de ma déclaration », avait insisté le coach des Canadiens. « Il encore loin du niveau qu’il aura quand il aura 27, 28 ans. Il progresse d’une semaine à l’autre et plus il avance, plus mon travail est facile. »

Quelques jours après, Darko Rajakovic poursuit en expliquant que « ce n’est pas facile de devenir un ‘franchise player’ à 21 ou 22 ans et il faut apprendre à assumer sur le parquet, parler aux médias, soutenir ses coéquipiers ». De plus, ajoute-t-il, « ce qui le rend très, très spécial, c’est que Scottie sait qu’il n’est pas parfait, qu’il va faire des erreurs. Mais il reconnaît ses erreurs ».

« C’est un leader vocal et quand les actions vont avec les mots, les gens vont se mettre à écouter »

Pourtant, à entendre son coach et ses coéquipiers, il n’est pas loin d’être parfait. Déjà, il est très collectif, étant un des All-Stars de la saison avec un des plus petits « usage rate », soit le pourcentage de possessions qu’un joueur utilise (23%) en attaque. Pour comparer, les principales stars sont au-dessus des 30%, voire des 35%.

« Il y a tellement de situations dans les matches où parfois j’appelle un système pour lui, et il me dit, non, non, non et pense à Brandon Ingram, RJ Barrett ou Immanuel Quickley », raconte Darko Rajakovic. « Il y a des moments où il se fiche d’avoir le ballon. Il ne pense qu’aux choses qui vont bien fonctionner pour l’équipe. »

Ensuite, il donne le ton et l’exemple pour ses coéquipiers. « On sait qu’il va jouer dur, qu’il va défendre et le groupe suit. Quand il est concentré, qu’il a beaucoup d’énergie, le groupe le suit », indique le GM des Raptors, Bobby Webster. « Dans n’importe quelle équipe, il va permettre de gagner. Il fait les choses qui permettent de l’emporter », ajoute Brandon Ingram. « C’est un leader vocal et quand les actions vont avec les mots, les gens vont se mettre à écouter. »

Garrett Temple précise aussi que, en tant que leader qui montre le chemin, Scottie Barnes se fait violence pour l’équipe. « Une des choses qu’il réussit cette année, c’est qu’il comprend à quel point son énergie influence l’équipe, positivement et négativement. Il est conscient qu’il doit rester équilibré. Ce n’est pas dans sa nature d’être positif quand de mauvaises choses arrivent et de continuer d’être agressif quand de bonnes choses se produisent. Mais il a fait des progrès », conclut le vétéran.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 54 34:22 50.4 30.1 82.0 2.2 6.2 8.4 5.6 2.9 1.3 2.6 1.6 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.