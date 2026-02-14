Doug Christie, du (presque) meilleur au pire avec les Kings

Avec 12 victoires pour 44 défaites, les Kings sont désormais la lanterne rouge de la NBA. Une mauvaise surprise pour la franchise de Sacramento, qui affichait pourtant ses ambitions, malgré un effectif qui interrogeait à l’entame de la campagne. Sauf que les défaites s’accumulent à un rythme historique…

Avec une série en cours de 14 revers, le club vient d’égaler le « record » en la matière du club, et pourrait décrocher le pire bilan de l’histoire de l’équipe en fin de saison.

« Il y a beaucoup de matchs que nous aurions pu et dû gagner, mais que nous n’avons pas gagnés. Cela arrive, et les séries peuvent aller dans les deux sens. J’ai vécu cela en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur. Ce que je sais, c’est que l’adversité ne vous définit pas, mais elle clarifie certaines choses sur vous en tant qu’individu et en tant que collectif, car lorsque vous y êtes confrontés, vous vous serrez les coudes, vous communiquez, vous vous battez et, à long terme, cela nous rendra meilleurs » tente de positiver Doug Christie.

La douleur comme moteur

Promu « head coach » pour remplacer un Mike Brown jugé trop négatif par le groupe, l’ancien défenseur n’a pas réussi à relancer ce groupe, au contraire. Et après avoir mangé son pain blanc en tant que joueur lors des plus belles années du club, entre 2000 et 2005, sous les ordres de Rick Adelman, il mange désormais son pain noir.

« J’ai connu les meilleurs moments des Sacramento Kings, leur meilleur bilan (en saison régulière), et maintenant il faut faire face à cela », explique-t-il au Sacramento Bee. « Il y a une moyenne qui nous permettrait d’accéder aux playoffs et qui rendrait nos supporters fiers, et nous continuons simplement à travailler chaque jour pour faire les progrès nécessaires pour atteindre cet objectif. »

Impossible de penser au titre à court terme, et les Kings visent plutôt le Top 3 de la prochaine Draft afin de rebondir. Et permettre à Doug Christie d’effacer, à terme, la blessure de la finale de conférence 2002.

« La douleur que vous ressentez, et la douleur que je ressens en particulier, d’avoir été si proche de quelque chose et de ne pas pouvoir l’atteindre pour Sacramento m’a poussé pendant longtemps », conclut Doug Christie. « Cela continue. Je ne cesserai pas de les entraîner. Je ne cesserai pas d’être positif avec eux et de leur montrer que d’autres équipes ont connu des difficultés et qu’elles se trouvent maintenant dans de très bonnes positions. »