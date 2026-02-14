Matchs
NBA
Matchs
NBA

Doug Christie, du (presque) meilleur au pire avec les Kings

Publié le 14/02/2026 à 14:32 Twitter Facebook

Membre des Kings qui n’étaient qu’à quelques victoires du titre en 2001/02, Doug Christie est désormais le coach du groupe qui pourrait finir avec le pire bilan de l’histoire du club.

Doug ChristieAvec 12 victoires pour 44 défaites, les Kings sont désormais la lanterne rouge de la NBA. Une mauvaise surprise pour la franchise de Sacramento, qui affichait pourtant ses ambitions, malgré un effectif qui interrogeait à l’entame de la campagne. Sauf que les défaites s’accumulent à un rythme historique…

Avec une série en cours de 14 revers, le club vient d’égaler le « record » en la matière du club, et pourrait décrocher le pire bilan de l’histoire de l’équipe en fin de saison.

« Il y a beaucoup de matchs que nous aurions pu et dû gagner, mais que nous n’avons pas gagnés. Cela arrive, et les séries peuvent aller dans les deux sens. J’ai vécu cela en tant que joueur et maintenant en tant qu’entraîneur. Ce que je sais, c’est que l’adversité ne vous définit pas, mais elle clarifie certaines choses sur vous en tant qu’individu et en tant que collectif, car lorsque vous y êtes confrontés, vous vous serrez les coudes, vous communiquez, vous vous battez et, à long terme, cela nous rendra meilleurs » tente de positiver Doug Christie.

La douleur comme moteur

Promu « head coach » pour remplacer un Mike Brown jugé trop négatif par le groupe, l’ancien défenseur n’a pas réussi à relancer ce groupe, au contraire. Et après avoir mangé son pain blanc en tant que joueur lors des plus belles années du club, entre 2000 et 2005, sous les ordres de Rick Adelman, il mange désormais son pain noir.

« J’ai connu les meilleurs moments des Sacramento Kings, leur meilleur bilan (en saison régulière), et maintenant il faut faire face à cela », explique-t-il au Sacramento Bee. « Il y a une moyenne qui nous permettrait d’accéder aux playoffs et qui rendrait nos supporters fiers, et nous continuons simplement à travailler chaque jour pour faire les progrès nécessaires pour atteindre cet objectif. »

Impossible de penser au titre à court terme, et les Kings visent plutôt le Top 3 de la prochaine Draft afin de rebondir. Et permettre à Doug Christie d’effacer, à terme, la blessure de la finale de conférence 2002.

« La douleur que vous ressentez, et la douleur que je ressens en particulier, d’avoir été si proche de quelque chose et de ne pas pouvoir l’atteindre pour Sacramento m’a poussé pendant longtemps », conclut Doug Christie. « Cela continue. Je ne cesserai pas de les entraîner. Je ne cesserai pas d’être positif avec eux et de leur montrer que d’autres équipes ont connu des difficultés et qu’elles se trouvent maintenant dans de très bonnes positions. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Zach Lavine 39 31:23 47.9 39.0 88.0 0.2 2.6 2.8 2.3 1.9 0.7 0.3 2.1 19.2
Demar Derozan 56 32:23 49.4 33.6 86.4 0.5 2.7 3.2 3.8 1.1 1.2 0.3 2.0 18.7
Domantas Sabonis 19 29:41 54.3 18.5 72.7 3.4 8.0 11.4 4.1 2.7 0.9 0.2 3.5 15.8
Russell Westbrook 52 29:15 43.0 34.5 69.7 1.4 4.3 5.7 6.6 3.4 1.3 0.2 2.5 15.3
Keegan Murray 19 35:57 42.9 27.2 78.9 1.6 4.5 6.1 1.5 1.2 1.2 1.6 1.9 14.6
Dennis Schröder 40 26:24 40.8 34.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 2.0 0.8 0.2 1.7 12.8
Malik Monk 43 22:10 43.6 42.6 87.7 0.3 1.7 2.0 2.6 1.4 0.7 0.4 1.6 12.4
Maxime Raynaud 48 23:29 55.2 26.8 75.3 1.7 4.9 6.6 1.0 1.0 0.5 0.5 2.4 9.8
De'andre Hunter 2 25:30 21.1 22.2 83.3 0.5 1.0 1.5 0.5 2.0 0.0 0.0 2.5 7.5
Precious Achiuwa 48 20:16 50.0 29.6 52.7 1.9 3.6 5.4 1.1 0.7 0.8 0.5 1.6 7.1
Nique Clifford 52 21:17 39.3 31.7 71.2 0.8 2.3 3.1 1.7 1.2 0.7 0.3 1.9 6.6
Devin Carter 20 13:24 38.7 18.8 81.8 0.6 1.6 2.2 1.9 1.0 0.6 0.3 1.2 6.1
Daeqwon Plowden 7 22:51 33.3 18.8 100.0 2.0 1.3 3.3 1.6 0.6 0.3 0.1 1.7 6.0
Keon Ellis 43 17:38 39.7 36.8 62.5 0.3 0.9 1.3 0.6 0.5 1.1 0.5 1.6 5.6
Dylan Cardwell 29 21:14 59.8 0.0 55.0 3.1 4.6 7.7 1.2 0.8 0.8 1.6 3.7 5.4
Drew Eubanks 32 13:26 60.5 20.0 55.8 0.8 1.8 2.6 0.3 0.8 0.4 0.6 1.3 5.1
Doug Mcdermott 11 10:05 39.5 37.8 0 0.1 0.6 0.7 0.3 0.5 0.2 0.1 0.6 4.0
Isaiah Stevens 3 14:20 42.9 0.0 100.0 0.7 0.3 1.0 3.3 0.7 1.7 0.0 0.7 3.3
Dario šarić 5 8:12 16.7 33.3 100.0 0.2 1.0 1.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.6 1.0
Isaac Jones 3 5:40 50.0 0.0 50.0 0.7 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Sacramento Kings en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes