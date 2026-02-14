Giannis Antetokounmpo savoure sa petite revanche sur Shams Charania au Celebrity Game

Suite à la « trade deadline », les Bucks et Giannis Antetokounmpo avaient « trollé » Shams Charania, l’insider d’ESPN, à l’origine des nombreuses rumeurs sur le potentiel départ du « Greek Freak ».

« Vous voulez des infos sur Giannis ? » avait ainsi demandé Doc Rivers dans une vidéo postée par le compte du club. « Il va coacher au Celebrity Game, vous avez sûrement vu ça, et il m’a informé qu’il allait mettre Shams (Charania, qui va jouer) sur le marché et qu’il allait écouter les offres. Je suis juste là pour faire l’annonce. »

Hier soir, Shams Charania était donc bien dans la Team Giannis, et le Grec n’a pas manqué de chambrer…

Car alors que Richard Jefferson expliquait au double MVP que son équipe n’était pas très « juste », avec notamment deux anciens joueurs NBA, Jeremy Lin et Tacko Fall, Giannis Antetokounmpo a répondu, en mangeant du popcorn : « Vous savez ce qui n’est pas juste ? C’est que j’ai Shams dans mon équipe. Il ne sait pas jouer au basket. Mais tous les autres savent jouer. Alors pendant l’intersaison, on les recrute en tant que free agents. »

Sur son téléphone… même pendant le match

L’intérieur des Bucks avait toutefois envie de plaisanter… et de l’emporter, car il a beaucoup fait jouer Tacko Fall (20 points, 21 rebonds, 5 contres), pas vraiment à sa place dans cette rencontre. C’est d’ailleurs l’acteur Rome Flynn (17 points, 4 passes) qui a été élu MVP du match, quand Jeremy Lin finissait avec 12 points et 15 rebonds pour une Team Giannis qui remportait (65-58) le duel face à la Team Anthony.

En face, Mat Ishbia, le propriétaire des Suns qui a fait partie (dans un rôle très mineur) de l’équipe de Michigan State sacrée à la « March Madness » 2000, a tout de même montré qu’il savait jouer.

Pour Shams Charania, ce fut beaucoup plus compliqué puisqu’il termine à 0/5 au tir, avec 3 pertes de balle. Il a aussi agacé Kevin Durant, qui a reproché à l’insider d’avoir vérifié son téléphone pendant la rencontre !