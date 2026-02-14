Luka Doncic de retour à temps pour… le All-Star Game ?

Comme il est le joueur qui a récolté le plus de votes pour le All-Star Game 2026, Luka Doncic est espéré sur le parquet par les fans (et par la NBA…), dimanche après-midi à Los Angeles. Et cela en prendrait le chemin.

Marc Stein indique en effet que le Slovène, absent depuis quatre matches avec les Lakers en raison d’une élongation des ischio-jambiers, est bien parti pour disputer quelques minutes lors de ce match des étoiles « à domicile » (même s’il se déroulera dans la salle des Clippers).

Après un entraînement satisfaisant jeudi, en marge de l’affrontement entre Los Angeles et Dallas, Luka Doncic ne ferait donc pas le choix de se reposer, mais bien de se décrasser sur une courte séquence. Alors que Kevin Durant l’avait interpellé – tout comme Nikola Jokic – pour son manque de sérieux lors de précédents All-Star Game.

C’est en tout cas une bonne nouvelle sur le plan médiatique pour la NBA, déjà privée de Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander pour cette édition 2026.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 42 35:31 47.3 34.5 78.1 0.8 7.1 7.8 8.6 2.4 1.5 4.3 0.5 32.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.