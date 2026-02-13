Pour James Harden, la loyauté est une valeur « surcotée » en NBA

De la loyauté en NBA ? Pour James Harden, interrogé sur la mobilité croissante des superstars dont lui-même, puisqu’il découvre une cinquième équipe en six saisons, l’attachement à une ville ou à un maillot est devenu une notion largement surestimée dans une ligue gouvernée par des intérêts économiques et des équilibres de pouvoir.

« Toute cette histoire de loyauté, je pense que c’est surcoté » lâche-t-il. « Parce qu’au final, c’est un business : il y a beaucoup d’argent en jeu et beaucoup de décisions à prendre. »

Pour l’ancien MVP, transféré aux Cavaliers après être déjà passé par les Clippers, les Sixers et les Nets depuis son départ des Rockets il y a cinq ans, les joueurs n’ont ainsi pas à faire de sentiments dans leurs choix de carrière. Tout comme les franchises n’en font pas, de leur côté, dès qu’il s’agit de transférer un joueur…

« Quand un joueur n’est pas productif, ou qu’on ne le voit pas dans le futur du club, les dirigeants, qui doivent aussi faire leur travail et protéger leur poste, font ce qu’ils estiment être le mieux pour eux, et ils échangent des joueurs » développe-t-il ainsi. « Mais quand un joueur n’est pas heureux et qu’il veut être échangé ailleurs, là, ça devient un problème. Il y a pourtant plein de dynamiques différentes qui entrent en jeu. »

Avec son contrat très partiellement garanti pour la saison prochaine (seuls 13 de ses 42 millions de dollars de salaire pour la saison 2026/27 sont garantis) et le début de saison raté des Clippers, James Harden a sans doute bien compris qu’il ne serait pas conservé à Los Angeles. D’où l’idée d’anticiper les choses en partant à Cleveland.

« Encore une fois, c’est un business. Et ce n’est pas propre à la NBA : dans les boulots normaux, les gens ont les mêmes problèmes, c’est juste moins exposé. Pour moi, l’essentiel, c’est de ne pas perdre de vue deux choses : me donner une vraie chance de gagner un titre, et, financièrement, m’assurer que ma famille est à l’abri. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 3 32:20 45.5 42.1 90.9 1.0 4.3 5.3 8.7 2.3 0.3 3.7 1.3 19.3 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.