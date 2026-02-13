All-Star Game : les Spurs ravis pour De’Aaron Fox

Comme souhaité par Mitch Johnson, Victor Wembanyama ne sera pas le seul représentant des Spurs au All-Star Game. La NBA a annoncé avoir retenu la candidature de De’Aaron Fox, en remplacement de Giannis Antetokounmpo, blessé.

Quand la nouvelle est tombée, le meneur, dont la formation revenait d’un double déplacement en Californie (Lakers et Warriors), rentrait chez lui. « C’était drôle parce qu’il a envoyé une photo, il était à environ 20 minutes de chez lui (à Houston) et il a dû faire demi-tour », rapporte Stephon Castle.

Retour en Californie donc, pour son coéquipier qui s’apprête à disputer son deuxième match des étoiles en carrière, à Los Angeles, après une précédente convocation obtenue du temps où il évoluait aux Kings, en 2023.

« C’était cool, quand même. Je suis content pour lui. Je lui ai dit l’autre jour : ‘J’espère que tu finiras par être sélectionné comme remplaçant. Tu aurais dû y être (parmi les réservistes).’ Donc je suis content pour lui », poursuit Stephon Castle, dont le nom avait aussi été cité par leur coach, déçu de ne voir que « Wemby » sélectionné dans un premier temps.

« Rien n’arrive sans un grand meneur »

« C’est génial. Il le mérite vraiment. Il bosse comme un fou. C’est l’un des leaders, un fer de lance. C’est le meneur de jeu. Rien n’arrive sans un grand meneur et il a été exactement ça cette année. On produit du très bon basket et il mérite absolument d’être All-Star », félicite aussi Carter Bryant.

Ce dernier sera également du voyage à Los Angeles pour le concours de dunks, alors que Stephon Castle et Dylan Harper participeront au Rising Stars. Mais évidemment, les regards seront tournés vers les matchs de dimanche avec la sélection « World » dans laquelle évoluera Victor Wembanyama et les « USA Stripes » de De’Aaron Fox.

« Quand on voit d’autres équipes qui ont deux All-Stars, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas notre cas », remarque Stephon Castle, en référence au fait que toutes les autres équipes du Top 5 à l’Ouest avaient déjà deux représentants sélectionnés.

« Il y a beaucoup de gars qui affichent des stats très élevées mais qui n’ont pas d’impact sur la victoire. Et quand on peut peser sur le résultat, c’est là que ça compte vraiment. Tout le monde le voit. Si vous […] regardez, vous voyez qu’il défend comme un acharné, qu’il rentre ses tirs, qu’il fait le bon geste et qu’il comprend l’influence qu’il exerce comme attaquant », énumère Carter Bryant. Le message est passé : De’Aaron Fox est à sa place.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 45 32:03 48.4 35.3 79.5 0.6 3.3 3.8 6.3 2.2 1.3 2.4 0.3 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.