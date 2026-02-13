Un festival Holiday dans l’Utah

« Oh oui, juste là sur la plage ! Sur mon téléphone », ironise Jrue Holiday à qui on demande s’il compte suivre ses coéquipiers au « All-Star Weekend ». Alors que Deni Avdija (All-Star), Donovan Clingan et Yang Hansen (Rising Stars) seront de l’événement, le vétéran des Blazers va s’offrir une pause méritée.

Et avant de partir en « break », le joueur de 35 ans a signé une performance marquante à Utah. Le meneur, qui tournait à plus de 18 points de moyenne sur ses cinq dernières sorties, a confirmé sa bonne forme du moment.

« Il a été agressif, Il n’a pas hésité une seconde, il a attaqué le cercle et profité du fait qu’ils jouaient avec une formation de plus petite taille », analyse son coach Tiago Splitter, dont le joueur a surtout fait des dégâts derrière l’arc en première période.

À l’instar de cette séquence à l’approche de la pause, où Jrue Holiday est parti en transition et s’est stoppé en tête de raquette pour envoyer. Puis sur la possession suivante, sur demi-terrain cette fois, il a profité d’un « switch » pour sanctionner à nouveau, devant le pivot adverse.

Toujours capable d’agir en patron

Le même Holiday allait se charger de finir le boulot dans le quatrième quart-temps, en sanctionnant tant à mi-distance qu’en pénétrant en étant encore capable de prendre de vitesse son adversaire direct. Au final, il signe sa meilleure sortie de l’année à 31 points (10/15 dont 4/8 de loin), 9 rebonds et 7 passes, avec +29 quand il était en jeu.

« J’ai rentré des tirs et créé du jeu. Je suis allé dans la raquette, j’ai essayé de ne pas perdre de ballon ce qui est le plus important. Si on prend plus soin du ballon, on se met clairement dans la meilleure position pour gagner », note l’ancien joueur des Celtics qui n’a perdu qu’un seul ballon ce soir, alors que sur la saison, il en perd beaucoup plus (2.7) que durant ses années à Boston (1.5).

Logique car le double All-Star a beaucoup plus souvent la balle en main à Portland que dans le Massachusetts. Et montre qu’un soir où Deni Avdija et Shaedon Sharpe sont sur la touche, il peut toujours se comporter en patron.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24:12 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35:23 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33:47 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37:31 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NO 34 33:37 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NO 40 32:35 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NO 65 28:10 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NO 67 33:13 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NO 81 36:08 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NO 67 35:51 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NO 61 34:42 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32:19 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32:56 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32:35 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32:48 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30:35 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 26 28:05 44.4 36.8 79.6 1.4 3.1 4.5 6.5 1.7 1.3 2.7 0.1 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.