Jazz – Blazers : Jrue Holiday sur son 31

Dans un contexte particulier marqué par de nombreuses absences et une lourde amende infligée plus tôt dans la journée au Jazz, les Blazers s’imposent 135-119 à Utah avec un festival de Jrue Holiday et de Donovan Clingan.

Le début de match est relativement équilibré. Utah s’appuie sur Brice Sensabaugh, très inspiré en attaque, tandis que Portland répond par son collectif. C’est un premier quart-temps classique, simple mise en jambes, et le Jazz bascule en tête (31-28) grâce à un bon passage de Kyle Filipowski.

Malgré ses nombreux absents, et une rotation courte, le Jazz tient le choc. Sensabaugh continue de scorer et le Jazz prend confiance. Toutefois, un incident vient perturber la rotation de Will Hardy : Vince Williams Jr. est expulsé après deux fautes techniques. Peu après, Oscar Tshiebwe doit quitter ses partenaires après un coup au visage et on ne le reverra plus… Les Blazers n’en profitent pas vraiment et le Jazz est toujours devant à la pause (63-61).

Le tournant du match intervient en troisième quart-temps. Portland hausse considérablement son intensité défensive avec un cinq composé notamment de Jrue Holiday, Toumani Camara, Jerami Grant et Donovan Clingan. L’impact physique et l’expérience, particulièrement celle d’Holiday, changent la dynamique. Clingan déclenche un 10-0 grâce à sa domination intérieure, et les Blazers infligent un sévère 40-23 au Jazz dans la période. Jrue Holiday, impérial, contrôle le tempo et exploite les erreurs d’une jeune équipe de l’Utah. Portland prend alors le large, 89-73.

Dans le dernier quart-temps, Utah tente un retour. Pour son premier match NBA, Blake Hinson inscrit 11 points et ramène le Jazz à 111-108 grâce à un tir à 3-points. Mais Portland répond immédiatement par un 11-2 décisif, conclu par un lay-up de Holiday qui scelle la rencontre : 135-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Holiday-Clingan, le duo de choc. Jrue Holiday signe sa meilleure performance de la saison avec 31 points, 9 rebonds et 7 passes. Donovan Clingan domine dans la peinture avec 23 points, 18 rebonds, 7 passes et 3 contres. Avec Jerami Grant, Toumani Camara et Deni Avdija sur les ailes, les Blazers tiennent un quintet de grande qualité.

– Bal des éclopés. Voici les noms présents sur les “injured list” avant la rencontre : Shaedon Sharpe, Kris Murray, Matisse Thybulle, Damian Lillard, Deni Advija et Robert Williams III à Portland ; Jaren Jackson Jr., Lauri Markannen, Keyonte George et Elijah Harkless à Utah.

– Turbulences. Avant la rencontre, le Jazz a écopé d’une amende de 500 000 dollars pour avoir volontairement écarté des joueurs majeurs dans des fins de match face au Heat et au Magic. A ça, il faut ajouter la prochaine opération au genou de Jaren Jackson Jr, l’expulsion de Vince Williams Jr, et le protocole commotion d’Oscar Tshiebwe.