Le MVP de la nuit | Donovan Clingan en impose

La raquette du Jazz décimée, Donovan Clingan en a profité pour signer l’un de ses matches les plus complets en carrière avec 23 points, 18 rebonds, 7 passes et 3 contres dans la victoire des Blazers. Le pivot de Portland établit un nouveau record personnel à la passe, et à lui tout seul, il prend autant de rebonds que tous les titulaires du Jazz réunis !

« On sait que c’est un bon passeur. Il trouve bien ses coéquipiers et on veut voir ça davantage encore » a réagi Tiago Splitter. « Je pense qu’il a vraiment du talent dans ce domaine. Il prend aussi soin du ballon, il ne le distribue pas n’importe comment. Sept passes décisives et zéro balle perdue, c’est excellent. »

Aucun repos pendant trois jours !

De la performance de Donovan Clingan, on retiendra aussi le début du 3e quart-temps. Alors que Portland signait un 21-6 pour faire le break, le jeune intérieur va prendre 9 rebonds, dont 3 offensifs ! « Mes coachs m’ont mis dans les bonnes positions. Mes coéquipiers m’ont trouvé aux bons endroits. J’ai essayé d’être le plus agressif possible, tout simplement » analyse-t-il en bord de terrain.

Désormais, c’est la coupure du All-Star Game, et il va accompagner Deni Avdija et Damian Lillard à Inglewood puisqu’il participe au Rising Stars pour un troisième match en… trois jours.

« Oui, j’ai hâte, mais surtout d’aller dormir un peu ! Enchaîner un back-to-back avec le Rising Stars demain, ça fait beaucoup » rappelle-t-il. « Mais je suis vraiment enthousiaste. C’est une grande opportunité et j’ai vraiment hâte d’y être. »

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 19:46 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5 2025-26 POR 51 27:29 52.2 32.3 66.7 4.7 6.7 11.4 2.0 2.4 0.5 1.1 1.4 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.