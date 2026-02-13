Avant de se blesser à nouveau, Ja Morant a illuminé le rendez-vous londonien du mois dernier, lors de la rencontre entre les Grizzlies et le Magic. Non seulement le meneur de Memphis a brillé avec le ballon en main, rendant 24 points et 13 passes pour guider les siens jusqu’à la victoire (126-109) , mais aussi chaussures aux pieds, avec sa magnifique Nike Ja 3 « Bling ».

Pour la troisième année de suite, la chaussure signature de Ja Morant et la marque de luxe Swarovski ont poursuivi leur collaboration pour concevoir une Nike Ja 3. Le modèle en envoie (encore) plein les yeux avec sa tige noire délaissant l’assemblage mesh et TPU pour du 100% cuir, une semelle extérieure teintée de bleu translucide et des pierres Swarovski sur le motif JA présent sur un côté de chaque chaussure.

La Nike Ja 3 x Swarovski « Bling » est de sortie aujourd’hui en France sur Basket4ballers au prix de 250 euros.