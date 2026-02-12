Nigel Hayes-Davis retrouve l’Euroleague avec le Panathinaikos

Nigel Hayes-Davis a bien fait monter les enchères. Courtisé par Fenerbahce et l’Hapoel Tel-Aviv depuis qu’il avait été libéré par les Bucks, l’intéressé a finalement décidé de rejoindre le Panathinaikos. Son propriétaire, Dimitris Giannakopoulos, a officialisé sur Instagram l’arrivée de l’ailier fort américain… jusqu’en 2028.

Le contrat atteindrait 10 millions de dollars au total, de quoi installer Nigel Hayes-Davis dans le Top 3 des joueurs les mieux payés d’Europe, derrière Vasilije Micic (Hapoel Tel-Aviv) et… son nouveau coéquipier Kendrick Nunn. Un signal clair : à l’approche de la fin de la saison régulière, le Pana veut frapper fort, très fort !

Nigel Hayes-Davis signe en tout cas la fin de son deuxième passage en NBA, pas plus réussi que le premier. En 27 apparitions dans la Grande Ligue cette saison, l’ancien de Wisconsin n’a tourné qu’à 1.3 point et 1.2 rebond.

Mais Ergin Ataman récupère surtout le MVP du Final Four 2025 et champion avec le Fenerbahce : un profil taillé pour les gros soirs sur le Vieux Continent. Actuellement à 16 victoires pour 11 défaites, le Panathinaikos se positionne à la 8e place du classement en Euroleague, dans le paquet pour les places directes en playoffs.

Nigel Hayes-Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 2 5:30 33.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2017-18 SAC 5 21:00 28.6 16.7 0.0 0.8 3.6 4.4 0.8 1.6 0.4 0.2 0.6 3.6 2017-18 TOR 2 3:00 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 2025-26 PHO 27 7:13 32.6 12.5 50.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.