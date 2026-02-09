Un énorme contrat pour refaire traverser l’Atlantique à Nigel Hayes-Davis ?

La deuxième fois ne fut pas la bonne pour Nigel Hayes-Davis. Après un premier passage anecdotique en NBA, l’ailier fort de 31 ans s’était imposé ces dernières années comme l’un des meilleurs joueurs en Europe.

Partenaire d’entraînement de Team USA lors de la préparation des Jeux olympiques de Paris puis vainqueur de l’Euroleague, tout en étant MVP du Final Four, avec Fenerbahce dans la foulée, l’ancien de Wisconsin avait retrouvé une place dans la Grande Ligue, du côté des Suns. Sauf qu’il n’a pas réussi à s’y imposer.

Transféré chez les Bucks lors de la « trade deadline », il a immédiatement été coupé et se retrouve sur le marché.

En Europe, ça s’agite donc pour le récupérer, alors qu’on se rapproche de la date limite d’inscription en Euroleague, avec le Fenerbahce et l’Hapoël Tel Aviv qui ont sorti le chéquier pour espérer le récupérer.

Le Panathinaikos était également intéressé par ses services mais Dimitris Giannakopoulos, le propriétaire du club, a annoncé que « NHD » avait rejeté son offre. Et c’est désormais l’Hapoël Tel Aviv qui aurait l’avantage, grâce à la présence du coach Dimitris Itoudis, qui avait fait venir Nigel Hayes-Davis au Fenerbahce en 2022. Mais également à un énorme contrat puisqu’on parle de 10 millions de dollars (nets d’impôts) sur deux ans et demi !

Nigel Hayes-Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 2 5:30 33.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2017-18 SAC 5 21:00 28.6 16.7 0.0 0.8 3.6 4.4 0.8 1.6 0.4 0.2 0.6 3.6 2017-18 TOR 2 3:00 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0 2025-26 PHO 27 7:13 32.6 12.5 50.0 0.4 0.8 1.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1 1.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.