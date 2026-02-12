Un feu d’artifice pour Jose Alvarado

Après une première sortie réussie contre les Celtics, Jose Alvarado avait été moins bon face aux Pacers à New York, sans doute pris par l’émotion de jouer au Madison Square Garden, lui l’enfant du pays. Comme ses coéquipiers, il a parfaitement rebondi à Philadelphie.

Dans une rencontre facile, que les Knicks ont su se rendre aisée, le meneur de jeu remplaçant a été excellent avec 26 points (record de saison), 5 interceptions et 4 passes en seulement 19 minutes ! Surtout, il termine avec un excellent 8/13 à 3-pts.

« J’ai toujours pensé que j’étais un bon shooteur, un très bon shooteur », rappelle-t-il, après avoir égalé son record à 3-pts en carrière et avec son 35% de réussite en carrière à 3-pts. « Je vais être encore meilleur car je viens d’arriver dans ce système, je découvre les systèmes, le staff. Ils font un excellent travail pour me rendre la vie facile. Dans ce match, ça a tourné dans mon sens. »

Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges ont frappé les premiers et l’ancien vouleur de ballons des Pelicans a mis la seconde couche en sortant du banc, avec ses nombreux tirs primés. Les Sixers débordés, il a systématiquement eu des espaces et du temps pour prendre de bons tirs. La confiance a fait le reste.

« Sa vitesse, sa capacité à shooter, à passer seront énormes », annonce Mike Brown. « Il a fait une grosse sortie en attaque et on a besoin de ce feu de sa part. On a besoin de cette passion, de ce sens du l’urgence. Cela nous stimule. »

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1 2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0 2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1 2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3 2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9 2025-26 NY 2 21:30 35.3 22.2 66.7 0.0 1.5 1.5 3.5 3.0 1.0 1.0 0.5 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.