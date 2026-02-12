La collection MB s’est régulièrement inspirée des passions de LaMelo Ball et a connu son plus grand succès à travers la ligne « Rick&Morty », une des séries animées préférées du meneur des Hornets. La MB.05 vient à son tour piocher dans les hobbies du petit frère de Lonzo Ball avec ces deux nouveaux coloris « Fast & Furious ».

Le premier « Fast & Furious L.A. » se distingue par sa tige en orange et jaune dotée de finitions en gris et en noir. Le coloris « Miami » se présente pour sa part en rose avec des touches argentées pour sublimer le tout. Les deux possèdent également la mention « Fast & Furious » au niveau du talon, au-dessus d’un logo phénix auréolé.

Les deux coloris « Fast & Furious L.A. » et « Miami » sont disponibles depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.