La collection MB s’est régulièrement inspirée des passions de LaMelo Ball et a connu son plus grand succès à travers la ligne « Rick&Morty », une des séries animées préférées du meneur des Hornets. La MB.05 vient à son tour piocher dans les hobbies du petit frère de Lonzo Ball avec ces deux nouveaux coloris « Fast & Furious ».
Le premier « Fast & Furious L.A. » se distingue par sa tige en orange et jaune dotée de finitions en gris et en noir. Le coloris « Miami » se présente pour sa part en rose avec des touches argentées pour sublimer le tout. Les deux possèdent également la mention « Fast & Furious » au niveau du talon, au-dessus d’un logo phénix auréolé.
Les deux coloris « Fast & Furious L.A. » et « Miami » sont disponibles depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 135 euros.
Notre verdict de la MB.05
La MB.05 continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.