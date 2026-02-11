Naz Reid et Mouhamed Gueye à l’amende après leur altercation

Contrairement à la bagarre entre Hornets et Pistons, l’incident n’a pas débouché sur une suspension, mais la NBA a sanctionné Naz Reid (Wolves) et Mouhamed Gueye (Hawks), mis à l’amende 35 000 dollars chacun.

Au début du quatrième quart-temps, Mouhamed Gueye semble faire trébucher Naz Reid, qui se relève immédiatement et vient réclamer des comptes à son adversaire. Les mots laissent vite place à la bousculade, et l’échauffourée attire joueurs, coaches et staff au milieu du terrain.

Après un long visionnage, les arbitres avaient décidé d’expulser les deux hommes tandis que Jock Landale, happé dans la mêlée alors qu’il tentait pourtant de calmer les choses, s’était retrouvé au sol.

Dans son communiqué, la ligue sanctionne donc le dérapage, sans vouloir aller plus loin sportivement.