Retour vers le futur pour Kyle Anderson

Quand Kyle Anderson a quitté les Grizzlies en 2022, la franchise de Memphis sortait d’une saison régulière à 56 victoires et d’un parcours en playoffs prometteur, avec une demi-finale de conférence perdue face aux Warriors.

Ja Morant était alors l’une des étoiles montantes de la NBA, le potentiel futur visage de la ligue et l’avenir semblait promis aux troupes de Taylor Jenkins. Presque quatre ans après, Kyle Anderson est de retour à Memphis, mais beaucoup de choses ont changé.

« C’est complément différent. Ce n’est pas comme quand j’étais là », relate l’ancien joueur des Spurs, qui n’a pas retrouvé son entraîneur de l’époque et seulement trois coéquipiers : Ja Morant, Brandon Clarke et Santi Aldama puisque Jaren Jackson Jr. et John Konchar ont fait partie de son propre échange.

Une chose est toujours la même en revanche, les Grizzlies possèdent selon lui « les meilleurs fans de la ligue ». « Je dis à beaucoup de gens qui se méprennent sur Memphis que c’est une belle ville, avec des gens qui vous soutiennent, quoi qu’il arrive. »

C’est nécessaire cette saison car les joueurs du Tennessee ne sont plus aussi forts que lors de son premier passage, avec seulement 20 victoires pour 32 défaites et un Ja Morant sur le départ car en fin de course à Memphis, avec une carrière qui patine sévèrement depuis ses soucis extra-sportifs et physiques.

Avec son expérience (32 ans), générale mais aussi à Memphis en particulier, Kyle Anderson peut servir de mentor, de guide. Mais visiblement, il n’a pas l’intention de jouer ce rôle.

« Je ne veux pas arriver ici et commencer à dire aux gens ce qu’ils doivent faire, je ne veux pas utiliser ma voix ainsi », annonce-t-il. « Je suis là si les gars ont besoin. Dès qu’on a besoin de moi, pour apprendre de mes expériences, je suis là pour aider. Mais je ne vais pas faire mon super vétéran avec 31 matches à jouer encore. »

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SA 33 10:51 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SA 78 15:58 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SA 72 14:10 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SA 74 26:44 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 29:47 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.3 0.9 8.0 2019-20 MEM 67 19:51 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27:21 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.2 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 21:30 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28:22 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 22:33 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 2024-25 GS 36 15:02 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 1.1 0.7 0.6 0.6 5.3 2024-25 MIA 25 18:26 49.3 33.3 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 1.6 0.6 0.7 0.5 6.7 2025-26 UTA 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 2.3 1.2 0.9 0.5 7.1 2025-26 MEM 2 26:30 80.0 60.0 0.5 4.5 5.0 1.0 2.5 2.0 3.0 2.0 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.